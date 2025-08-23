Посол в Оттаве пригрозил жестким ответом Москвы при атаке на торговые суда

Tекст: Антон Антонов

Такое предупреждение он озвучил, комментируя недавнее совместное заявление МИД Канады и Финляндии относительно так называемого «теневого флота» России, передает ТАСС.

Он отметил, что суть термина «теневые танкеры» туманна. Дипломат допустил, что под этим подразумевается очередная неуклюжая попытка Канады поддержать мечты Запада о вмешательстве в российский энергоэкспорт.

Степанов отметил, что Канада и ее союзники не обладают реальными возможностями для подобных действий и, по его мнению, осознают это. Он добавил, что властям Канады остается лишь наполнять публичные заявления «пустыми лозунгами».

«Думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ», – подчеркнул Степанов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв.