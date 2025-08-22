Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
Cyberia Nova провела закрытое тестирование игры «Земский собор»
Российская студия Cyberia Nova презентовала образовательный проект «Смутное время: Казачий круг» и игру «Земский Собор» о роли казачества, также она провела закрытое бета-тестирование видеоигры к релизу в ноябре.
На Дне Флага России 21 августа студия представила образовательный проект «Смутное время: Казачий Круг» и провела закрытое бета-тестирование своей новой игры «Земский собор».
Итоговый релиз игры намечен на 4 ноября, а образовательный модуль уже доступен для бесплатного скачивания на VK Play и сайте разработчика.
Креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских заявил, что в новом образовательном проекте ведется рассказ о важной составляющей исторической идентичности России. «Именно казачество стало опорой империи в период воцарения династии Романовых, чье венчание на царство обеспечило России почти 300 лет стабильного развития», – отметил он.
Проект создан при поддержке Института развития интернета и Всероссийского казачьего общества. Центральным персонажем образовательного модуля стал казак Кирша – герой «Земского собора».
В тестировании игры приняли участие более 100 блогеров, журналистов и экспертов. Они ознакомились с ключевыми механиками, поделились обратной связью и отметили, что разработчики учли пожелания сообщества. Руководитель VK Play Александр Михеев отметил: «Чувствуется, что диалог с комьюнити прошел не зря, и это шаг вперед».
Популярный стример Денис WELOVEGAMES добавил, что демо-версия длится около 20–30 минут и отличается атмосферой, динамикой боев и улучшенной постановкой. Он также сообщил, что интерфейс требует доработки, но отмечается заметный прогресс по сравнению с предыдущими проектами студии.
Игру «Земский собор» можно будет купить на VK Play с 4 ноября 2025 года. Все купившие предыдущий продукт разработчика видеоигру «Смуту» до релиза получат новую игру бесплатно, а владельцам предзаказа достанется уникальный внутриигровой предмет.