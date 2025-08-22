В Казани эксперты обсудили социальную архитектуру будущего

Tекст: Антон Антонов

Центральной темой стала социальная архитектура как инструмент решения прикладных задач и формирования национального смысла. Начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что условиях глубокой геополитической трансформации, вызовов и технологических изменений формируется новая социальная ткань, а социальные архитекторы становятся теми, кто способен направлять эти процессы.

«Социальная архитектура – это изменение социальной реальности, такое понятное, действенное, целенаправленное изменение социальной реальности для того, чтобы наша страна развивалась, была конкурентоспособной и сохранялась как великая держава», – пояснил он.

Харичев отметил значимость ярких инфраструктурных проектов, таких как выставка «Россия», музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе, проекты «На Севере – жить!» и «Сила Магадана». Он подчеркнул, что эти проекты не только решают конкретные задачи, но и становятся пространствами конструирования национального смысла и укрепления коллективной идентичности.

Также Харичев указал, что для успешного проекта важны не только управленческая схема, но и понимание ценностей, на которых он строится. А через ценности возможно формирование среды, в которой возникает чувство сопричастности, гордости и доверия. «Когда архитектура опирается на ценности – мы получаем шедевры. Мы получаем Крымский мост, Херсонес, Казанский Кремль. Это не просто объекты – это проявления нашей веры, воли и идентичности», – добавил он.

Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов, сообщил о запуске Конкурса социальных архитекторов, создании Банка социальных практик, разработке образовательных программ и институционализации этой профессии, которая, по его словам, будет востребована на всех уровнях управления.

«Кто такие социальные архитекторы? Это люди, которые умеют работать со смыслами, проектировать изменения и делать это на основе общественного запроса. А кто такие социальные заказчики? Это главы муниципалитетов, сотрудники администраций, НКО, активисты, те, кто живет в своих территориях и чувствует, что и как нужно менять», – подчеркнул Асафов.

