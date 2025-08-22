Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.19 комментариев
В Казани эксперты обсудили социальную архитектуру будущего
На X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани прошла пленарная сессия «Малые города – пространство ценностей», на которой обсудили социальную архитектуру будущего.
Центральной темой стала социальная архитектура как инструмент решения прикладных задач и формирования национального смысла. Начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что условиях глубокой геополитической трансформации, вызовов и технологических изменений формируется новая социальная ткань, а социальные архитекторы становятся теми, кто способен направлять эти процессы.
«Социальная архитектура – это изменение социальной реальности, такое понятное, действенное, целенаправленное изменение социальной реальности для того, чтобы наша страна развивалась, была конкурентоспособной и сохранялась как великая держава», – пояснил он.
Харичев отметил значимость ярких инфраструктурных проектов, таких как выставка «Россия», музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе, проекты «На Севере – жить!» и «Сила Магадана». Он подчеркнул, что эти проекты не только решают конкретные задачи, но и становятся пространствами конструирования национального смысла и укрепления коллективной идентичности.
Также Харичев указал, что для успешного проекта важны не только управленческая схема, но и понимание ценностей, на которых он строится. А через ценности возможно формирование среды, в которой возникает чувство сопричастности, гордости и доверия. «Когда архитектура опирается на ценности – мы получаем шедевры. Мы получаем Крымский мост, Херсонес, Казанский Кремль. Это не просто объекты – это проявления нашей веры, воли и идентичности», – добавил он.
Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов, сообщил о запуске Конкурса социальных архитекторов, создании Банка социальных практик, разработке образовательных программ и институционализации этой профессии, которая, по его словам, будет востребована на всех уровнях управления.
«Кто такие социальные архитекторы? Это люди, которые умеют работать со смыслами, проектировать изменения и делать это на основе общественного запроса. А кто такие социальные заказчики? Это главы муниципалитетов, сотрудники администраций, НКО, активисты, те, кто живет в своих территориях и чувствует, что и как нужно менять», – подчеркнул Асафов.
