Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.2 комментария
Для жителей новых регионов День флага стал символом воссоединения с Росией
В Краснодоне и Мелитополе рассказали о важности Дня флага для жителей новых регионов
Жители Краснодона и Мелитополя отметят День флага России митингами, акциями и концертами. Для жителей исторических регионов праздник стал символом воссоединения с Россией и уверенности в завтрашнем дне, рассказали газете ВЗГЛЯД представители местных администраций Анна Царенко и Настасья Нижникова. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа.
«В пятницу в Краснодоне пройдет митинг ко Дню государственного флага России, а также поднятие «триколора» участниками почетной вахты памяти «Пост № 1». Глава муниципального округа Сергей Козенко совместно с активистами «Движения первых» выдадут российские паспорта и значки организации тем школьникам, кому исполнилось 14 лет», – рассказала Анна Царенко, начальник отдел культуры окружной администрации.
«Затем в ДК им. Молодой гвардии пройдет концерт артистов местной самодеятельности. «К сожалению, у нас пока действуют ограничения на массовые мероприятия – до 50 человек. Но важна не численность, а значимость события: каждый житель района чувствует вовлеченность в торжество. Для нас флаг России и сам этот праздник – символы воссоединения с Родиной», – подчеркнула собеседница.
«В Мелитополе в День флага «Волонтеры Победы» и молодежь из управления культуры вместе с депутатами горсовета проведут патриотическую акцию в городском парке им. Горького, в ходе которой они будут раздавать флажки и ленточки с символами России. Затем в ДК пройдет концерт исполнителей из клубов районных сельских поселений», – рассказала Настасья Нижникова, пресс-секретарь администрации г. о. Мелитополь.
«Праздник в честь Дня флага для местных жителей особенно важен, потому что мы теперь часть большой и сильной страны. «Триколор» объединяет нас, напоминая об общих ценностях, истории и великом будущем. Под этим флагом мы чувствуем себя защищенными, гордыми за свой город и уверенными в завтрашнем дне», – заключила Нижникова.
День Государственного флага России – один из официально установленных праздников, который отмечается ежегодно 22 августа. Традиционно в эту дату проходят выступления президента и депутатов, вручение государственных наград, концерты, торжественные шествия, спортивные состязания. Ранее эксперты ЭИСИ назвали флаг России символом единства и суверенитета.