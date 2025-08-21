Пожар на американском корабле у Окинавы тушили 12 часов

Пожар на десантном корабле США New Orleans у Окинавы тушили 12 часов

Tекст: Мария Иванова

Американским морякам понадобилось почти 12 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар на амфибийном десантном корабле New Orleans, находившемся в гавани базы Уайт-бич в городе Урума на юге острова Окинава, передает ТАСС. К тушению возгорания были привлечены пожарные суда береговой охраны и военно-морских сил самообороны Японии.

В результате происшествия пострадали два американских моряка, сообщает военное командование США. Причины возгорания пока устанавливаются, расследование продолжается.

Губернатор Окинавы Денни Тамаки на пресс-конференции в Наха заявил: «Пожар, который длился полсуток, мог привести к серьезным последствиям и угрожать местным жителям». По его словам, инцидент вызывает серьезную обеспокоенность региональных властей.

На Окинаве сосредоточено около 70% всех военных объектов США в Японии, включая крупнейшую за пределами страны базу ВВС Кадэна. Местные жители неоднократно выражали недовольство по поводу присутствия американских военных объектов на острове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корабль ВМС США накануне загорелся на базе в Японии.