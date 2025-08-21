Foreign Policy сообщил, за что Уиткоффа прозвали «ходячей катастрофой»

Tекст: Ирма Каплан

«Нынешний переговорный процесс не был бы таким плохим, как сейчас, без Стива Уиткоффа, теневого госсекретаря Трампа. Именно многочисленные визиты Уиткоффа в Москву, последний раз 6 августа, привели в движение события, которые привели нас к текущему моменту», – пишет журнал.

Foreign Policy заявляет, что после брифинга с европейскими лидерами и после последней встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве выяснилось, что Уиткофф, по-видимому, неправильно понял то, что ему сказали русские, шокировав собеседников.

«Представитель Белого дома опроверг эту информацию, заявив, что Уиткофф все прекрасно понял, но такого рода просчетов можно было ожидать от посла, который не допускает к своим встречам экспертов Госдепартамента США и Совета национальной безопасности», – отмечает издание.

Журнал указывает на вопиющее нарушение дипломатических норм полагаться исключительно на переводчиков принимающей стороны и, подобно Уиткоффу, не знать названий украинских провинций, судьбу которых он решает.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, неправильная трактовка спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом требований России по прекращению огня на Украине могла привести к экстренному саммиту на Аляске, сообщил телеканал NBC .

До этого Уиткофф

поддержал идеи контроля России над освобожденными в ходе спецоперации территориями.