NYT: Мерц едва не спровоцировал скандал на встрече Зеленского и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

По информации NYT, наиболее напряженный момент возник, когда Мерц публично повторил свою позицию о том, что переговоры между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным возможны только после прекращения огня, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Мерц также настоял на этой позиции в частной беседе с президентом США.

«Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня», – говорится в материале.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Мерц на встрече с Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине.