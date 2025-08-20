Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.7 комментариев
NYT: Мерц едва не спровоцировал скандал на встрече Зеленского и Трампа
Канцлер Германии Фридрих Мерц едва не стал причиной дипломатического скандала на встрече в Вашингтоне, пишет New York Times (NYT).
По информации NYT, наиболее напряженный момент возник, когда Мерц публично повторил свою позицию о том, что переговоры между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным возможны только после прекращения огня, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что Мерц также настоял на этой позиции в частной беседе с президентом США.
«Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня», – говорится в материале.
Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Мерц на встрече с Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине.