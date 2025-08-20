Стало известно о правке книги о принце Эндрю из-за Трампа

Из книги о принце Эндрю убрали детали знакомства Трампа с Меланьей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Информация о том, что бывший президент США Дональд Трамп познакомился со своей женой Меланьей через финансиста Джеффри Эпштейна, была удалена из новой книги о британском принце Эндрю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

В публикации подчеркивается, что книга историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков», тираж которой составил около 60 тыс. экземпляров, была отредактирована по этой причине. Решение обусловлено реакцией Меланьи Трамп, которая пригрозила судебным иском Хантеру Байдену, сыну экс-президента Джо Байдена, за клевету из-за того, что тот утверждал о ее знакомстве с будущим мужем через Эпштейна.

Ранее Дональд Трамп поддержал намерение Меланьи подать иск против Хантера Байдена на сумму 1 млрд долларов по обвинению в клевете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал членов своей администрации не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Из снятого у входа в камеру Эпштейна видео при публикации ФБР пропала минута записи. Минюст США и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.