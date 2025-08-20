  • Новость часаХакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания
    Стало известно о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    20 августа 2025, 12:52 • Новости дня

    Стало известно о правке книги о принце Эндрю из-за Трампа

    Из книги о принце Эндрю убрали детали знакомства Трампа с Меланьей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 60 тыс. экземпляров книги об Эндрю Лоуни были дополнительно отредактированы после угроз Меланьи Трамп подать иск за упоминание ее знакомства с мужем через Эпштейна, сообщает газета Telegraph.

    Информация о том, что бывший президент США Дональд Трамп познакомился со своей женой Меланьей через финансиста Джеффри Эпштейна, была удалена из новой книги о британском принце Эндрю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В публикации подчеркивается, что книга историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков», тираж которой составил около 60 тыс. экземпляров, была отредактирована по этой причине. Решение обусловлено реакцией Меланьи Трамп, которая пригрозила судебным иском Хантеру Байдену, сыну экс-президента Джо Байдена, за клевету из-за того, что тот утверждал о ее знакомстве с будущим мужем через Эпштейна.

    Ранее Дональд Трамп поддержал намерение Меланьи подать иск против Хантера Байдена на сумму 1 млрд долларов по обвинению в клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал членов своей администрации не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Из снятого у входа в камеру Эпштейна видео при публикации ФБР пропала минута записи. Минюст США и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.

    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News подчеркнул, что считает невозможным как возврат Крыма, так и присоединение Украины к НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану в понедельник после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует вступление Украины в Европейский союз.

    Как сообщили источники агентства Bloomberg, этот звонок стал результатом дискуссий между Трампом и группой европейских лидеров, собравшихся в Белом доме. В какой-то момент они попросили Трампа использовать свое влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы оказать на него давление и заставить отказаться от противоборства вступлению Украины в ЕС.

    «Именно в этом контексте Трамп сделал два отдельных звонка. Один из них был адресован Путину. Второй, о котором стало известно впервые, был адресован Орбану и состоялся после того, как лидеры ЕС провели дополнительную незапланированную встречу в Овальном кабинете. Орбан не подтвердил этот звонок», – передает агентство.

    Во время телефонного разговора с Трампом Венгрия выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

    После состоявшихся в понедельник переговоров с Трампом президент США объявил, что он добивается проведения саммита на уровне лидеров России и Украины, за которым последует трехсторонняя встреча, в которой он также примет участие. Сроки и место проведения пока неясны.

    Во вторник Орбан опубликовал в соцсетях сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу о вступлении в ЕС, но не планирует менять убеждения.

    «Членство Украины в Европейском союзе не дает никаких гарантий безопасности. Поэтому увязывать членство с гарантиями безопасности не нужно и опасно», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения. Также Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Комментарии (5)
    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако бывший президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    По мнению газеты, Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. Встреча один на один позволила бы Путину и Зеленскому выглядеть как равные.

    В феврале Путин вызвал недовольство Трампа, предположив, что конфликт может закончиться только в случае замены правительства Зеленского временной администрацией под эгидой ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    Комментарии (16)
    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    Трамп заявил о правоте СССР и России в недопуске НАТО к своим границам

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп восхитился способностью Путина сохранять хорошие отношения
    Трамп восхитился способностью Путина сохранять хорошие отношения
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп допустил действительно опасную для США ситуацию, если бы с российским коллегой Владимиром Путиным у него не сложились бы хорошие взаимоотношения.

    «У меня во время первого президентского срока были хорошие отношения с президентом Путиным. И это несмотря на то, что у нас было с Россией <…>», – цитирует Трампа ТАСС в подкасте Марку Левину.

    Трамп, напомнил, что политические оппоненты распускали заведомо ложные слухи о якобы сговоре американского президента с Россией и ее вмешательстве в выборы. Трамп уверен, не будь между ним и Путиным «понимания друг друга», США «были бы под угрозой».

    «Помните, такое непросто преодолеть, когда он [Путин] видит этих психов. И знает, что это неправда, поскольку он был непричастен. Он знал, что все это выдумка. Он, вероятно, думал, что наша страна совершенно сошла с ума», – предположил Трамп, вспоминая, как США выглядели со стороны, пытаясь с одной стороны, подружиться, как Трамп, а с другой, предъявляя нелепые обвинения.

    Напомним, глава Нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Она сообщила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в действующей администрации США подчеркнули, что Барак Обама предпринимал скрытые шаги в ущерб Дональду Трампу после выборов 2016 года. Кроме того, Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    Трамп назвал скандал со «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 16:02 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Франции и ФРГ разместить войска на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не вызовет затруднений для России.

    «У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия. Они хотят разместить свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России]», – сказал он в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее МИД России заявил, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 19:06 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине значительные территории при мирном соглашении

    Трамп заявил, что Украина получит значительные земли при мирном соглашении

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит значительные территории, если будет достигнуто мирное соглашение, отметив обсуждение вопроса с европейскими лидерами.

    Трамп в интервью Fox News сообщил, что Украина в случае достижения мирного соглашения «получит много земли», передает «Комсомольская правда».

    Президент уточнил, что этот вопрос обсуждался с представителями Евросоюза и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Дональд Трамп заявил, что судьбу конфликта на Украине должны определять президенты России и Украины, а не США или Европа.

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы по вопросу НАТО. Он также выразил надежду попасть в рай после урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 23:55 • Новости дня
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как саммит в Белом доме в понедельник показал приверженность США гарантиям безопасности Украины, европейские лидеры надеются воспользоваться предложением американского лидера Дональда Трампа и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

    «По словам людей, знакомых с вопросом, встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного контингента. Около 10 стран готовы направить войска в пострадавшую от войны страну», – передает Bloomberg.

    Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован на этой неделе, когда лидеры заручатся поддержкой президента Трампа в отношении плана, который предполагает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения, сообщает агентство.

    Европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности, если военные действия закончатся, говорится в заявлении британского правительства.

    В этих переговорах примут участие высшее военное командование НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. А Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью американскому каналу Fox News прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не войдет в НАТО, передает РИА «Новости».

    Комментируя каналу Fox News возможность вступления Киева в альянс, Трамп отметил: «Они не будут частью НАТО».

    При этом он не стал уточнять причины своей уверенности и не прокомментировал, как это решение может повлиять на отношения с Европой или Россией.

    Также Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины не предусматривают защиту со стороны НАТО. По его словам, поддержка со стороны североатлантического альянса невозможна для Киева, но Соединенные Штаты готовы помочь европейским странам, если возникнет такая необходимость.

    «Когда речь заходит о безопасности, они (европейские страны) готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им, особенно, вероятно, если речь идет о воздухе, потому что никто не имеет того, что есть у нас, у них действительно этого нет. Но я не думаю, что это будет проблемой», – заявил Трамп в эфире Fox News.

    Американский лидер добавил, что какая-то форма безопасности для Украины будет обеспечена, однако она не будет включать НАТО: «Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет».

    В ходе беседы журналист поинтересовался: есть ли гарантии, что американских войск не будет на Украине. На это Трамп ответил: «Я могу вас заверить в этом, а я президент».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 22:58 • Новости дня
    В Белом доме раскрыли секрет заключения выгодной сделки по-трамповски
    В Белом доме раскрыли секрет заключения выгодной сделки по-трамповски
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп с каждым раундом переговоров учится новому и уже многому научился, но что остается неизменным, так это его рецепт по заключению выгодной сделки, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «Он (президент США Дональд Трамп) в прошлую пятницу беседовал с президентом (России Владимиром) Путиным. Он десятки раз беседовал с президентом (Украины Владимиром) Зеленским, когда тот был здесь, в Белом доме. И он понимает, чего хотят обе стороны. И что обе стороны собой представляют. Каждой придется уступить, и он всегда говорил, что для того, чтобы заключить выгодную сделку, обеим сторонам придется пойти на уступки, остаться немного недовольными», – сказала Ливитт на брифинге.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты

    Она добавила, что Трамп продолжает многому учиться на протяжении бесед с каждым из своих собеседников, поэтому Белый дом так часто говорит о прогрессе с обеих сторон.

    «Давайте теперь посмотрим вперед на то, как Россия и Украина впервые за много лет фактически поговорят напрямую, чтобы оценить усилия этого президента и этой администрации», – уточнила Ливитт, намекая на усилия Трампа добиться прямых переговоров России и Украины на высшем уровне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Финляндия случайно подсказала Украине отличную идею.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Трамп назвал Россию мощной военной державой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Россию как сильную военную державу, подчеркнув неизменность этого статуса независимо от чужого отношения.

    «Россия – мощная военная держава. Нравится это людям или нет, но это мощная держава», –  сказал он в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. Он также назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Трамп выразил надежду попасть в рай после урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его работа по достижению мира на Украине может стать для него «билетом в рай».

    «Я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] прекратилось. Американские солдаты там не гибнут, в основном русские и украинцы. Если я смогу сделать так, чтобы каждую неделю не убивали по семь тысяч человек, думаю, будет отлично», – сказал Трамп в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Он также добавил, что не уверен в своем попадании в рай, так как, по его словам, «не очень хорошо справляется» с этим, однако счел урегулирование конфликта одним из возможных оснований.

    Трамп напомнил, что ранее сумел предотвратить эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном. По его словам, он остановил возможную войну, пригрозив остановить торговлю с обеими странами, если они не прекратят боевые действия. Трамп выразил уверенность, что его переговоры привели к миру между этими государствами.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в Газе
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме
    Экс-депутат Гаджиев продал секретные данные за границу за 45 млн долларов
    Дети в Одессе играли в задержание уклониста
    Московские врачи предотвратили смерть отца главкома ВСУ Сырского

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации