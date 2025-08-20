Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
«Галей ЦАХАЛ»: Израиль будет проводить операцию по захвату Газы до 2026 года
Военная операция Израиля в городе Газа будет продолжаться до 2026 года, резервисты будут привлекаться к боевым действиям в крупных масштабах, сообщило в среду израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
Ожидается, что численность резервистов армии Израиля на пике маневров в Газе достигнет 130 тысяч человек, передает РИА «Новости».
Армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев, вплоть до 2026 года.
В сообщении радиостанции отмечается: «Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа) единовременно достигнет 130 тыс. человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля решили призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду согласовал проведение масштабной военной операции для установления контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.