«Галей ЦАХАЛ»: Израиль будет проводить операцию по захвату Газы до 2026 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ожидается, что численность резервистов армии Израиля на пике маневров в Газе достигнет 130 тысяч человек, передает РИА «Новости».

Армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев, вплоть до 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля решили призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду согласовал проведение масштабной военной операции для установления контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.