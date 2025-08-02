Tекст: Вера Басилая

Законопроект о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией поступил в Верховную раду, передает РИА «Новости».

Документ предполагает развитие военного сотрудничества, а также изучение вопроса о возможном размещении британских военных баз на территории Украины. Карточка законопроекта опубликована в базе данных украинского парламента, и проект передан на рассмотрение руководству Рады.

В российском посольстве в Лондоне действия по созданию военной инфраструктуры и поддержке разработки дальнобойного оружия назвали прямой угрозой для России.

Глава Морской коллегии России Николай Патрушев ранее заявил, что Британия стремится получить новые колонии, а политика англосаксонских стран остается «пиратской и колониальной».

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер посещал Украину в январе, где был подписан договор о «столетнем партнерстве» между странами.

Британия и Украина подписали соглашение для усиления морской безопасности и сдерживания России, включая поддержку Балтийского, Черного и Азовского морей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в рамках соглашения Британия планирует построить базы в Одессе и Очакове.