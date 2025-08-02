Tекст: Дмитрий Зубарев

О ликвидации всех штурмовых групп 2-й роты первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Юнаковке Сумской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести украинских военных подтвердил уничтожение этих подразделений.

Юнаковка, по информации силовиков, служит важным логистическим центром для ВСУ в Сумском районе. После освобождения этого пункта украинская сторона столкнется с серьезными трудностями в обеспечении своих подразделений, расположенных вдоль границы с Суджанским районом Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 180 человек в боях с группировкой российских войск «Север». Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики в районе Сум. Вооруженные силы Украины потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.