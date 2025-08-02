Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ не проявляли активности, однако увеличили количество подразделений беспилотников. В районе Рыжевки разведка «Северян» обнаружила и уничтожила три боевые группы ВСУ на автомобилях.

На Сумском направлении российские штурмовые подразделения ведут наступление в районах Юнаковки и Новоконстантиновки, продвигаясь вглубь населенных пунктов. В Юнаковке и окрестных лесополосах подразделения ВДВ выбили противника из нескольких опорных пунктов и продвинулись более чем на 400 м. В Новоконстантиновке штурмовые группы «Северян» зачистили три домовладения в ходе ожесточенных боев.

ВСУ безуспешно продолжают пытаться вернуть утраченные позиции и готовят атаку с фланга.

В течение суток войска ВСУ провели десять попыток контратак на участке Новоконстантиновка–Варачино–Яблоновка, но понесли серьезные потери – 40 из 50 человек были уничтожены огнем российских войск.

На Харьковском направлении подразделения ВСУ в Липцах понесли крупные потери. FPV-расчеты «Северян» уничтожили пять боевых групп и шесть складов боеприпасов противника. На участке Меловое–Хатнее ВСУ сосредоточились на укреплении обороны, но три боевые группы и пункт управления БПЛА были уничтожены вместе с техникой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области. Историческая часть города, находящаяся на правом берегу, освобождена.