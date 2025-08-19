Tекст: Вера Басилая

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» завершился на Камчатке 18 августа, сообщает Атом медиа.

В форуме участвовали делегаты из 18 стран и всех регионов России, включая представителей МИД, Минэнерго и зарубежных экологических лидеров.

Форум проводился в две смены – для молодежи и школьников. Программа включала в себя тематические треки, образовательные сессии, полевые исследования, а также обсуждение роли молодых специалистов в энергетическом переходе. В рамках экспертных треков рассматривались экологические инициативы по восстановлению загрязненных территорий страны и внедрению замкнутых циклов в экономике.

В рамках форума эксперты и участники обсудили проекты по переходу к экономике замкнутого цикла, реабилитации загрязнённых территорий и созданию системы управления опасными отходами. В числе ключевых кейсов названы работы на Байкале, в Усолье-Сибирском, на полигоне «Красный Бор» и других объектах. Спикеры отметили внедрение лучших технологий для возврата полезных элементов в хозяйственный оборот и предотвращение экологических рисков.

Особое внимание уделили подрастающему поколению: в одной из смен форума наставница «Менделеевских классов» поделилась опытом проведения полевых исследований с юными натуралистами. Всего форум объединил более 600 молодых людей из всех регионов России и 18 стран, а образовательную и деловую программу реализовали свыше 200 спикеров. Помимо лекций и дискуссий, для участников были организованы полевые выходы для изучения уникальных экосистем Камчатского края.

Форум был организован Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Камчатского края, в работе мероприятий приняли участие более 200 спикеров. Итогом стали совместные проекты по экопросвещению и ресурсосбережению.

