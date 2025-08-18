  • Новость часаСуд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию Додика на отзыв мандата
    Россияне распробовали отечественные вина
    Зеленский появится на встрече с Трампом в черном пиджаке без галстука
    Додик объявил о проведении референдума о доверии руководству в Республике Сербской
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    Карасин назвал Украину заложником антироссийского западного интернационала
    Крейсер «Адмирал Нахимов» начал ходовые испытания после модернизации
    Украина начала переговоры о поставках газа из Азербайджана
    Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    Киев издевательски ответил Будапешту на обвинения в обстреле нефтепровода
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    18 августа 2025, 16:40 • Новости дня

    Трамп перед встречей с Зеленским призвал «играть на победу»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме заявил, что играть нужно только «на победу».

    «Играй на победу или вовсе не играй», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости». Президент США отметил, что за шесть месяцев разрешил шесть конфликтов.

    По словам Трампа, столь большого количества европейских лидеров одновременно в Белом доме еще не было. «Большая честь для Америки. Посмотрим, какой будет результат», – добавил он.

    Ранее экс-советник Трампа Стив Кортес предсказал жесткий прием для Зеленского в Белом доме.

    Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Несколько европейских лидеров решили сопровождать Зеленского на этой встрече.

    17 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

    Трамп сделал репост сообщения пользователя в своей соцсети Truth Social.

    В опубликованном посте говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!».

    Трамп не добавил к репосту собственных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    18 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире

    Политолог Рар: Основная проблема миротворчества Трампа на Украине – в Зеленском

    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры будут сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но в Белом доме в понедельник возможно все. Дональд Трамп импульсивен, Зеленский интриган, а европейцы тщеславны – это опасная микстура для переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Дональд Трамп вложил столько сил в миротворчество на Украине, что ему нужен успех. Видимо, у президента США есть сделка с Владимиром Путиным, которую теперь он предложит Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Если они забракуют ее, то глава Белого дома выйдет из игры, перестанет поддерживать Украину. В НАТО произойдет трещина», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне европейцы понимают: ссориться с Трампом опасно, ведь они могут лишиться американского ядерного зонтика и потерять Североатлантический альянс, добавил собеседник. По его оценкам, европейские политики будут вести себя сговорчиво. «Основная проблема – в Зеленском», – указал эксперт.

    В ходе саммита на первый план выйдет скорее не тема гарантий Украине, которую обсуждали на Аляске Путин и Трамп, а территориальный вопрос, полагает Рар. «Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона. Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», – пояснил аналитик.

    Как ожидает политолог, Зеленский будет играть двойную игру: выступать за мир, но на самом деле пытаться втянуть европейцев в войну, их руками заставить Трампа изменить политику в отношении Москвы, то есть ввести антироссийские санкции и вооружать Украину.

    «Если же Зеленский будет хамить, то Трамп его угомонит. Европейские лидеры поехали в Вашингтон защищать своего протеже в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но все может быть. Трамп импульсивный, Зеленский интриган, европейцы тщеславные – опасная микстура для переговоров», – заключил Рар.

    Напомним, в понедельник состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она начнется в 20.15 мск. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, на переговоры в двустороннем формате отведено около часа. Затем в 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, они сделают совместную фотографию. На 22.00 мск запланирован саммит с участием европейских политиков.

    В составе делегации из Европы ожидаются президент Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется присутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Трамп на этом фоне анонсировал «большой день» в Белом доме. «Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно», – отметил он, добавив, что для него большая честь принимать их. Напомним, предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме состоялась в феврале и спровоцировала скандал. В экспертном сообществе с иронией допускают, что подключение европейцев к переговорам неслучайно: администрация США опасается принимать Зеленского одного без «европейских санитаров».

    Впрочем, в Вашингтоне настаивают, что политики из Европы примут участие во встрече не для защиты Зеленского. «Это так глупо говорить, что они приедут сюда не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их», – сказал госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА «Новости».

    Издание Politico писало, что Стубб, например, сможет помочь избежать напряженности между Трампом и Зеленским и убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова отметила, что Брюссель поддерживает Украину, и поездка некоторых лидеров в Вашингтон 18 августа – тому доказательство.

    Однако, как отмечает Bloomberg, у европейских лидеров, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на главу Белого дома, а между ними самими есть разногласия. По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с американским президентом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и добиться ужесточения санкций Вашингтона против Москвы.

    Зеленский в преддверии встречи с Трампом заявил, что Украина настаивает на длительном мире. «И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру», – сказал он. Президент США в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО.

    Глава Белого дома утвердился в этой позиции после встречи с Путиным на Аляске 15 августа. Она сильно разошлась с точкой зрения лидеров ЕС на урегулирование украинского кризиса. Напомним, Трамп настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.

    Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева. «Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, уточнил дипломат.

    Уиткофф добавил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с Зеленским и лидерами Евросоюза. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Киеву и Европе политическое поражение.

    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    18 августа 2025, 05:51 • Новости дня
    Названо время встречи Трампа и Зеленского

    Roll Call: Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20.15 мск

    Названо время встречи Трампа и Зеленского
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп начнет двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в 20.15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график американской администрации.

    Согласно графику Белого дома, европейские лидеры прибудут в резиденцию в 19.00 мск. В 20.00 мск Трамп поприветствует Зеленского и спустя 15 минут начнет с ним переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Roll Call.

    В 21.15 мск Трамп встретится с лидерами Евросоюза и в 21.30 мск будет сделана совместная фотография. Многосторонняя встреча с участием Трампа, Зеленского и глав европейских государств начнется в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ранее заявил, что его встреча с Трампом намечена на понедельник, 18 августа. Европейские лидеры, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца, решили сопровождать Зеленского в Белом доме.

    18 августа 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно, или продолжить воевать, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что Украине не сможет вернуть «отданный Обамой» Крым и вступить в НАТО.

    Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», или же Киев «может продолжить воевать», передает РИА «Новости».

    «Вспомните, как все началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп также обратил внимание на предстоящий визит большого числа европейских лидеров в Белый дом и назвал это «большим днем» для резиденции президента США. По словам президента, подобного посещения европейскими лидерами ранее не было.

    Он добавил, что американские СМИ будут выдавать событие за неудачу для него, однако подчеркнул, что считает это большой честью для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки. Зеленский отверг предложение США.

    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Глава комитета Бундестага Лашет: ЕС не был готов к участию во встрече на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    18 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Вашингтон
    Зеленский прибыл в Вашингтон
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о своем приезде в Вашингтон, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

    «Я уже прибыл в Вашингтон», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    По словам Зеленского, у него запланированы встреча с Трампом и переговоры с европейскими лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Roll Call со ссылкой на график американской администрации сообщает, что Трамп начнет двусторонние переговоры с Зеленским в Белом доме в 20.15 мск. Европейские лидеры решили сопровождать Зеленского во время его визита в США.

    18 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Американский охранник потерял сознание на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита на Аляске, где состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, одного из американских охранников пришлось унести без сознания, сообщил журналист Павел Зарубин.

    «Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии», – приводит слова Зарубина РИА «Новости». В Telegram он опубликовав соответствующее видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США. Зарубин также опубликовал видеозапись, на которой Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР». На другой опубликованной видеозаписи видно, как президент России во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону.

    17 августа 2025, 17:33 • Новости дня
    Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии, отметив роль в этом вопросе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1,3 тыс. человек в Белоруссии, передает РИА «Новости». В публикации в своей соцсети Truth Social он поблагодарил Белоруссию и назвал Александра Лукашенко сильным лидером.

    «Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены», – написал Трамп.

    К своему сообщению Трамп добавил комментарий другого пользователя, в котором говорилось о том, что Лукашенко обсуждает с Трампом вопрос освобождения одной тысячи трехсот заключенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что во время телефонных переговоров с Александром Лукашенко обсуждалась возможность освобождения 1,3 тыс. заключенных. Трамп отметил, что целью разговора было поблагодарить белорусского лидера за недавнее освобождение 16 человек.

    18 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Bloomberg заявило о «безвыходном положении» Зеленского из-за встречи с Трампом

    Bloomberg: Зеленский оказался в безвыходном положении из-за встречи с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, которому предстоит встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, оказался в безвыходном положении, пишет Bloomberg.

    «Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быструю сделку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с Трампом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и добиться ужесточения санкций США против России.

    В публикации указывается, что европейские лидеры, сопровождающие Зеленского, не располагают значительным влиянием на Трампа и сами не пришли к согласию. Также Bloomberg прогнозирует, что украинская делегация попытается выяснить у США возможные гарантии по предполагаемой сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом пройдет в понедельник, 18 августа. Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг такую возможность.

    18 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал понедельник в Белом доме большим днем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американском Белом доме в понедельник пройдут важнейшие события, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Предстоящий понедельник станет «большим днем» в Белом доме, заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В понедельник в 20.15 мск намечена встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Позднее, в 22.00, состоятся переговоры с европейскими лидерами.

    Ранее Дмитриев заявлял, что команда президента США Дональда Трампа нацелена на поиск реального выхода из сложившейся ситуации вокруг Украины.

    Трамп публиковал в соцсетях призыв к Киеву рассмотреть территориальные уступки. Владимир Зеленский отверг предложение США.

    18 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    CNN: Киев и Европа боятся выхода США из конфликта

    CNN: Киев и Европа испугались возможного выхода США из конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева и европейских стран обеспокоились вероятностью прекращения участия США в украинском конфликте на фоне выдвинутых условий со стороны России, сообщает CNN.

    Телеканал CNN заявил о растущих опасениях Киева и европейских столиц по поводу возможного выхода США из украинского конфликта, если Владимир Зеленский откажется принять условия России.

    По информации телеканала, речь идет о требованиях, связанных с отказом Украины от претензий на Крым и невступлением в НАТО. Дональд Трамп ранее отмечал, что Зеленский мог бы прекратить конфликт почти немедленно, если согласится на эти условия, передает РИА «Новости».

    CNN подчеркивает, что в Киеве и Европе опасаются, что Трамп может навязать Зеленскому условия, которые совпадают с видением Москвы, а в случае отказа украинского лидера – обвинит Киев и выйдет из конфликта.

    В материале отмечается, что предстоящая встреча в Белом доме приобретает особое значение, поскольку настроение Трампа может стать ключевым фактором в дальнейших решениях США относительно поддержки Украины.

    CNN не исключает, что встреча в Овальном кабинете может превратиться в очередной телевизионный спектакль.

    Ранее европейские лидеры приняли решение сопровождать Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп намерен обсудить ключевые вопросы сначала один на один с Зеленским, а затем провести ужин с расширенным составом участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что европейские политики боятся отпускать Зеленского одного на переговоры с Трампом.

    18 августа 2025, 15:09 • Новости дня
    Трамп пообещал запретить голосование по почте

    Трамп пообещал отменить голосование по почте перед выборами 2026 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп пообещал издать указ, направленный на запрет голосования по почте и использование электронных систем на выборах.

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении подписать указ перед промежуточными выборами 2026 года, который направлен против голосования по почте и электронных систем подсчета голосов, передает РИА «Новости».

    По словам президента, он собирается возглавить движение по отмене подобных методов, считая их неточными, дорогими и спорными.

    Трамп заявил: «Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл… Мы начнем это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026 года».

    Он подчеркнул, что США остаются единственной страной, где до сих пор применяется голосование по почте, тогда как другие государства отказались от такого способа из-за, по его мнению, массовых случаев мошенничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил журналу Time, что знает о возможностях обхода ограничений на третий президентский срок, но не собирается их использовать.

    В США действует 22-я поправка к Конституции, по которой одно лицо не может быть избрано президентом более двух раз. Очередные президентские выборы в США назначены на 2028 год.

    18 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Французский политик заявил о признании Трампом Крыма российским

    Французский политик Филиппо заявил о признании Трампом Крыма российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По словам Филиппо, Трамп «оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тетушек», передает РИА «Новости».

    «Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно или продолжить воевать. Американский лидер поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины.

    Ранее он выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий.

    18 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Названы обсуждаемые места для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Sky News: Страны Европы рассматриваются для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве площадки для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждаются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки, сообщил канал Sky News.

    По данным Sky News, Вашингтон попросил европейских дипломатов быть готовыми к возможной встрече уже на этой неделе, однако ее проведение зависит от исхода переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне, которые состоятся в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», – сообщил телеканал. По его информации, премьер Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу в Риме, а президент Франции Эммануэль Макрон – в Женеве. В то же время и Зеленский, и Трамп склоняются к варианту с Римом, в частности Ватиканом.

    МИД Италии и Швейцарии заявили о готовности принять переговоры на своей территории. Дипломаты Европейского союза также рассматривают альтернативные варианты локаций, среди которых называются Будапешт и Хельсинки.

    Напомним, Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что площадкой для переговоров Путина, американского Трампа и Зеленского могла бы стать одна из стран Европы.

    В Турции предложили провести встречу в аэропорту Ататюрка.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

