Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.
Российские войска под Константиновкой уничтожили бригаду ВСУ
Российские военные практически полностью уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ под Константиновкой, передает ТАСС.
По информации российских силовых структур, подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск нанесли значительные потери противнику.
Командование ВСУ приняло решение вывести остатки 93-й бригады с Константиновского направления из-за полной потери боеспособности бригады.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на нескольких направлениях, включая Константиновку, Родинское, Белицкое и районы Красноармейска.
ВСУ не успели укрепить оборону под Константиновкой из-за наступления России.
Бойцы Южной группировки сорвали доставку резервов ВСУ под Константиновку.