Турецкие власти сняли запрет на строительство квартир-студий

В Турции разрешили строить студии, чтобы снизить цены на жилье

Tекст: Денис Тельманов

Решение о снятии введенного в 2017 году запрета было опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete, передает РИА «Новости». Теперь разрешено вводить в эксплуатацию квартиры формата 1+0, при условии обустройства отдельного пространства для кровати.

Замглавы Ассоциации инженеров-строителей азиатской стороны Стамбула Ахмет Эркутоглу заявил, что это нововведение может способствовать снижению цен на аренду. По его словам, «по сути, это будут те же квартиры формата 1+1, но без перегородки».

По данным центробанка Турции, за последний год цены на жилье выросли на 32%. Аренда жилья также дорожает: в августе средняя стоимость аренды в некоторых районах Стамбула впервые превысила 62 тысячи лир в месяц, что составляет примерно 1,5 тысячи долларов. Квартиры дешевле 500 долларов остались лишь в шести из тридцати девяти районов города.

