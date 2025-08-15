Степашин спрогнозировал откровенный разговор Путина и Трампа на Аляске

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет откровенным и честным разговором, передает РИА «Новости».

Степашин заявил: «Я думаю, эта встреча будет откровенным и честным разговором».

Он также подчеркнул, что обмануть Путина не удастся, напомнив о ситуации с минскими соглашениями. Он выразил мнение, что и президент, и Россия сделали выводы из прежнего опыта переговоров с европейскими странами. Экс-премьер добавил, что итоги предстоящей встречи вызывают большой интерес и их будут ждать с нетерпением.

На ваш взгляд Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа? С воодушевлением

С безразличием

С разочарованием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан накануне переговоров с бывшим главой США Дональдом Трампом на Аляске.\

Истребители F-35 были развернуты на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.



