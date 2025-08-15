В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.0 комментариев
Степашин спрогнозировал откровенный разговор Путина и Трампа на Аляске
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин высказал мнение о возможной откровенности будущей встречи Путина и Трампа, подчеркнув важность честного подхода в переговорах.
По его словам, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет откровенным и честным разговором, передает РИА «Новости».
Степашин заявил: «Я думаю, эта встреча будет откровенным и честным разговором».
Он также подчеркнул, что обмануть Путина не удастся, напомнив о ситуации с минскими соглашениями. Он выразил мнение, что и президент, и Россия сделали выводы из прежнего опыта переговоров с европейскими странами. Экс-премьер добавил, что итоги предстоящей встречи вызывают большой интерес и их будут ждать с нетерпением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан накануне переговоров с бывшим главой США Дональдом Трампом на Аляске.\
Истребители F-35 были развернуты на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.