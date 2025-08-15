  • Новость часаРоссийская армия зашла на окраины Кировска в ДНР
    Россию на Аляске представит команда профессионалов
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
    Первый прямой рейс из Петербурга встретили в аэропорту Сухума
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    29 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    34 комментария
    15 августа 2025, 08:18

    Степашин заявил о желании мира у России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин отметил, что и Россия, и США, и украинский народ выступают за мир, но Москва не откажется от новых регионов.

    По его словам, и Россия, и США, и украинский народ хотят мира, в отличие от Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Степашин заявил: «и РФ, и США, и украинский народ, в отличие от Зеленского, конечно, хотят мира, но мира на тех условиях, которые есть у нашей страны».

    Степашин отметил, что Россия не намерена уходить из четырех новых регионов. Он напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции России. Бывший премьер добавил, что, в отличие от ситуации на Украине, в этих регионах были проведены референдумы.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с Дональдом Трампом на Аляске. На авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске были развернуты истребители F-35.

    Белый дом ранее объявил время начала переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.

    14 августа 2025, 12:39
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 14:03
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске, заявил, что после переговоров по урегулированию на Украине могут быть достигнуты договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ).

    Путин подчеркнул, что такие договоренности по Украине должны обеспечить долгосрочные условия мира как между Россией и США, так и для всей Европы, передает ТАСС. По его словам, только после этого возможно перейти к следующему этапу – переговорам по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

    «Да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал невозможностб переговоров по СНВ-4 без доверия к США.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 21:40
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:41
    Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом

    Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

    Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 21:57
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 23:31
    США пообещали 6 млн долларов за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти предложили вознаграждение в 6 млн долларов за сведения, которые позволят задержать руководителей российской криптобиржи Garantex, сообщил Госдеп.

    Госдепартамент пояснил, что 5 млн долларов предложены за сведения о гражданине России Александре Мире Серде, а еще 1 млн – за информацию о других топ-менеджерах компании, передает ТАСС.

    По версии США, площадка Garantex использовалась для отмывания «сотен миллионов долларов» незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений и торговли наркотиками. В документе подчеркивается, что только с апреля 2019 по март 2025 года через биржу прошло операций с криптовалютой на сумму порядка 96 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржа Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года. Евросоюз также ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи. Весной 2025 года Garantex приостановила все операции из-за блокировки Tether кошельков на сумму более 2,5 млрд рублей. Американские власти конфисковали серверы и заблокировали 26 млн долларов Garantex. В марте 2025 года власти Индии задержали по запросу США администратора биржи – гражданина Литвы Алексея Бесчокова.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:22
    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске

    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что саммит пройдет на Аляске, в Анкоридже, в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон.

    По его словам, подготовка к встрече ведется в интенсивном режиме и вышла на завершающую стадию. Ушаков пояснил, что о предстоящем саммите объявили только пять дней назад, поэтому сейчас решается множество технических и визовых вопросов.

    Дипломат также добавил, что основное внимание уделяется проработке политической составляющей саммита между Россией и США.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Между тем, военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:15
    Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково на Аляску

    Ил-76 вылетел из Внуково на базу США на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, передает ТАСС.

    По данным агентства, на борту могут находиться представители передовой группы, которая занимается подготовкой встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Отмечается, что вылет самолета состоялся в 7.50 по московскому времени. В числе пассажиров могут быть также сотрудники российских СМИ, которые получили визы для освещения саммита.

    Согласно данным сервиса Flightradar, расчетное время прибытия Ил-76 на военную базу в Анкоридже составляет 6.43 по местному времени.

    МИД России ранее анонсировал участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите России и США на Аляске.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 18:28
    Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску

    Российский Ил-96 доставил подготовительную группу для саммита в Анкоридж

    Tекст: Евгения Караваева

    Ил-96, вылетевший из Москвы, совершил посадку в Анкоридже, куда прибыла группа для организации саммита между Россией и США.

    Спецборт Ил-96, следовавший из Внуково, приземлился в Анкоридже, где в ближайшее время состоится саммит между Россией и США, передает ТАСС. По данным сервиса Flightradar, самолет успешно достиг пункта назначения на Аляске.

    ТАСС уточнил, что на борту воздушного судна могла находиться одна из передовых групп, ответственных за организацию саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Группа должна заняться подготовкой и координацией встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 03:29
    Лавров прибыл на Аляску
    Лавров прибыл на Аляску
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, сообщают информационные агентства.

    Как указывает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24, еще один самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из Москвы, приземлился в Анкоридже около 03.05 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кремль назвал состав российской делегации на предстоящих переговорах.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:19
    Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с проблемами на Аляске

    Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с нехваткой ресурсов на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Секретная служба США столкнулась с логистическими затруднениями и нехваткой персонала при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже, сообщает Bloomberg.

    Американская секретная служба столкнулась с рядом трудностей при подготовке к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным источников агентства, сотрудники службы пережили сложную неделю: когда Трамп объявил о встрече, единственный агент в регионе начал готовиться к приему сотен коллег и усилению мер безопасности.

    Из-за географического положения Аляски подготовка осложняется ограниченным количеством гостиничных номеров и автомобилей для аренды в Анкоридже. Несмотря на то, что перевозка оборудования и оружия по США не вызывает ограничений, специфика региона создает дополнительные сложности.

    Кроме того, нагрузка на Секретную службу увеличилась из-за одновременного проведения других важных мероприятий. Сотрудники обеспечивают поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию и участвуют в подготовке к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также продолжают охранять бывших президентов и вице-президента. Дополнительно часть сотрудников направлена в Вашингтон для реализации антикриминального плана Трампа.

    Источники агентства отметили, что Секретная служба пока ожидает официального согласования полного плана по безопасности на саммите от российской стороны.

    Ранее сообщалось, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили охрану в гостиницах города и организовали круглосуточное патрулирование улиц.

    Для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 03:20
    Дмитриев опубликовал фото Аляски
    Дмитриев опубликовал фото Аляски
    @ Kirill A. Dmitriev/X

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета.

    Дмитриев опубликовал фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). В комментарии к снимкам он отметил, что на Аляске «солнечно и красиво».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два самолета Ил-96 совершили посадку в Анкоридже. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США Владимира Путина и Дональда Трампа. Дмитриев будет принимать участие в предстоящих переговорах между Россией и США.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 13:03
    Определена главная тема переговоров Путина и Трампа

    Ушаков: Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет украинский кризис

    Tекст: Вера Басилая

    Центральной темой предстоящего саммита между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом станет урегулирование кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

    Центральной темой предстоящего саммита между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом станет урегулирование кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что переговоры пройдут, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Он также уточнил, что в ходе саммита будут затронуты и другие актуальные международные и региональные вопросы, а также задачи по обеспечению мира и безопасности.

    Кроме того, президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. По словам Ушакова, у этого направления есть большой, но пока не реализованный потенциал.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Ранее Ушаков сообщил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 11:18
    Риттер сообщил о наличии у России и США оружия мгновенного удара

    Американский аналитик Риттер заявил о наличии мгновенного оружия у России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США располагают вооружением для мгновенного удара друг по другу, что повышает глобальную опасность, сообщил бывший аналитик разведки США Скотт Риттер.

    Россия и США обладают оружием, способным нанести мгновенный удар друг по другу, напряжение реально, сообщил бывший аналитик разведки США Скотт Риттер, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ситуация вернулась к уровню напряженности 1980-х годов, когда обе стороны имели подобные возможности.

    Риттер отметил, что такое развитие событий создало гораздо более опасные условия для мира и подчеркнул необходимость контроля над вооружениями. По его словам, нынешнее положение дел связано с утратой доверия между странами, в частности после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада.

    Россия объявила об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:44
    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа

    Политолог Данилин: Формат встречи Путина и Трампа не предполагает быстрых решений

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит ждать быстрых результатов. Это часть долгого дипломатического процесса по сближению сторон. При этом диалог Москвы и Вашингтона не сводится к «украинскому треку», а охватывает широкий спектр тем, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия – США: прогнозы и ожидания».

    «Намеченная на 15 августа встреча Владимира Путина и Дональда Трампа – пример дипломатии лидеров великих держав», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. По его словам, формат диалога не предполагает быстрых решений. «Резкие заявления невозможны: многое зависит не только от двух сторон, но и их геополитических партнеров и союзников», – указал он.

    По словам аналитика, в прошлом важные исторические соглашения достигались после многолетних консультаций на разных уровнях, что характерно в том числе для ключевых саммитов прошлого с участием, например, Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.

    От пятничной встречи не стоит ждать слишком многого, согласился Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. «На экспертном уровне, к слову, тоже нужен трезвый взгляд на ситуацию и понимание того, что за встречей на американской земле последует беседа на российской территории», – допустил аналитик.

    «На Аляске нашу страну представляет Владимир Путин – президент, гарант Конституции и суверенитета. Единственный, кто на высшем уровне способен эффективно защищать интересы России», – подчеркнул Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике.

    «Учитывая объем знаний президента о мировой экономике и политике, а также информацию, которую ему предоставляют различные ведомства, нам нужно доверять его решениям на переговорах. Путин в любом случае примет лучшие решения из всех возможных, и они будут учитывать сегодняшние геополитические реалии», – заявил депутат.

    Эксперты также отметили, что саммит на Аляске – важная веха, но она является лишь частью долгого и насыщенного дипломатического процесса, который предполагает разрешения целого множества противоречий между Россией и США. Среди них: устранение первопричин конфликта, которые привели к фиаско украинского государства, обеспечение безопасности российских граждан, российских границ и суверенитета. Также ожидается обсуждение обеспечения безопасности в Европе в целом.

    «Двусторонняя повестка двух великих держав шире, чем отдельно взятая украинская химера, про которую так или иначе всем все ясно на сегодняшний день. В том числе и самому режиму Зеленского, который продолжает сопротивляться, потому что у него нет других вариантов», – заключил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 15:24
    Sky News: Запад обсуждает организацию встречи России, США и Украины в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные лидеры активно рассматривают организацию саммита с участием России, США и Украины, сообщает телеканал Sky News.

    По данным Sky News, встреча может пройти в европейском городе, если переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом завершатся результативно, передает ТАСС.

    По сведениям источников телеканала, союзники согласны с тем, что местом саммита должна стать Европа. Ранее Владимир Зеленский предлагал провести встречу в Риме, однако, как отмечает Sky News, Франция, Финляндия, Испания и Германия выступили за выбор более нейтральной площадки, наподобие Женевы.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22.30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль

    Могут ли евреи не любить собственное государство, которое досталось им с таким трудом? Оказалось, что могут – особенно если это евреи американские. Некоторые из них даже сравнивают действия Израиля с Холокостом, погубившим миллионы евреев, и от имени мирового еврейства выдвигают требования к израильскому руководству. Как и почему происходит все это? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      29 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это д

      34 комментария
