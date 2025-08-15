Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.7 комментариев
Степашин заявил о желании мира у России и США
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин отметил, что и Россия, и США, и украинский народ выступают за мир, но Москва не откажется от новых регионов.
По его словам, и Россия, и США, и украинский народ хотят мира, в отличие от Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Степашин заявил: «и РФ, и США, и украинский народ, в отличие от Зеленского, конечно, хотят мира, но мира на тех условиях, которые есть у нашей страны».
Степашин отметил, что Россия не намерена уходить из четырех новых регионов. Он напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции России. Бывший премьер добавил, что, в отличие от ситуации на Украине, в этих регионах были проведены референдумы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с Дональдом Трампом на Аляске. На авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске были развернуты истребители F-35.
Белый дом ранее объявил время начала переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.