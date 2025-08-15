Степашин заявил о желании мира у России и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, и Россия, и США, и украинский народ хотят мира, в отличие от Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Степашин заявил: «и РФ, и США, и украинский народ, в отличие от Зеленского, конечно, хотят мира, но мира на тех условиях, которые есть у нашей страны».

Степашин отметил, что Россия не намерена уходить из четырех новых регионов. Он напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции России. Бывший премьер добавил, что, в отличие от ситуации на Украине, в этих регионах были проведены референдумы.

На ваш взгляд Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа? С воодушевлением

С безразличием

С разочарованием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с Дональдом Трампом на Аляске. На авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске были развернуты истребители F-35.

Белый дом ранее объявил время начала переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.