Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Ушаков: Продолжительность диалога Путина и Трампа зависит от дискуссии
Длительность беседы российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от того, как пойдет разговор, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия», – сказал Ушаков, передает ТАСС.
Он добавил, что есть временные параметры, но продолжительность дискуссии, прежде всего, зависит от президентов.
«А если вас волнует, вернется ли наша делегация в Россию, да, я могу подтвердить, делегация вернется, очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров», – заключил помощник главы государства.
Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов.
По его словам, в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Сама встреча стартует в 22.30 мск 15 августа.