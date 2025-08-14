Ушаков: Продолжительность диалога Путина и Трампа зависит от дискуссии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

Он добавил, что есть временные параметры, но продолжительность дискуссии, прежде всего, зависит от президентов.

«А если вас волнует, вернется ли наша делегация в Россию, да, я могу подтвердить, делегация вернется, очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров», – заключил помощник главы государства.

Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов.

По его словам, в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Сама встреча стартует в 22.30 мск 15 августа.