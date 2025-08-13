На Украине пожаловались на поломки и неудобства терминалов Starlink

На Украине пожаловались на массовые поломки терминалов Starlink

Tекст: Мария Иванова

Глава украинской компании Stetman LLC Дмитрий Стеценко рассказал о ненадежности оборудования Starlink, передает РИА «Новости». По его словам, каждую неделю требуется ремонтировать тысячи терминалов, что связано с частыми неисправностями чипов и разъемов.

«Они отлично работают для использования в гражданских целях, если установить спутниковую антенну и она будет оставаться на месте. Но если их постоянно подключать и отключать, они в конечном итоге выходят из строя», – пояснил Стеценко в интервью Bloomberg.

Кроме технических проблем, украинские военные также отмечают нестабильную работу Starlink на передовой. 38-летний младший сержант ВСУ Тарас рассказал, что зачастую приходится использовать проводной или мобильный интернет, когда спутниковое соединение отсутствует или работает с перебоями.

Bloomberg среди основных недостатков Starlink выделяет сложность обслуживания, перегрев устройств и их высокую заметность с воздуха, что делает военных «потенциально легкой мишенью». Еще одна проблема – кабели терминалов, которые повреждаются грызунами.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что аппараты Starlink на Украине часто теряют связь в лесистой местности, из-за чего операторам дронов приходится переходить на альтернативные, но также нестабильные сети.

Starlink – проект американской SpaceX, основанной Илоном Маском, который обеспечивает интернет-доступ практически в любой точке мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД,в августе Восточная группировка российских войск уничтожила девять станций Starlink на Украине.

Бывший эксперт ООН по защите прав человека Альфред де Зайас предложил Дональду Трампу отключить Украину от Starlink.

Между тем эксперты отмечали, что прекращение работы спутниковой связи Starlink может привести к серьезному нарушению координации и управления войсками ВСУ и повысить эффективность наступления российских сил.