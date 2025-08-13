Приказ о теракте в «Крокусе» дал куратор из-за рубежа

Куратор «Сайфулло» руководил исполнителями теракта в «Крокусе» дистанционно

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА Новости, материалы дела по теракту в «Крокус сити холле» подтверждают, что исполнители получили отмашку на начало атаки от неизвестного куратора «Сайфулло», который находился за границей.

По данным следствия, террористы получили указание по телефону в 19:45, а спустя 15 минут начали нападение на посетителей концертного зала.

Отмечается, что «Сайфулло» поддерживал связь через мессенджер Telegram и лично определил, что целью атаки станет именно «Крокус сити холл».

Личность этого человека до сих пор не установлена, и он находится вне территории России, говорится в материалах дела.

В результате атаки погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, ранения получили 609 человек, а ущерб оценен примерно в 6 миллиардов рублей.

На скамье подсудимых находится 19 человек: 13 обвиняются в терроризме, остальные – в содействии, заявлены иски на общую сумму 68 миллионов рублей. Дело рассматривает Второй западный окружной военный суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на след напавших на «Крокус Сити Холл» благодаря быстрому анализу видеозаписей до начала пожара в серверной.

Участники нападения на концертный зал в Красногорске получили автоматы и пистолет за сутки до совершения преступления, после чего спрятали их в квартире.

Автомобиль, на котором скрывались преступники после атаки на «Крокус», остановился только после столкновения с микроавтобусом на трассе М-3.