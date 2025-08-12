Суд отменил освобождение экс-главы «Татфондбанка» Мусина по болезни

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд Татарстана отменил решение Вахитовского суда Казани об освобождении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина по болезни, передает ТАСС. В пресс-службе суда сообщили, что материалы дела отправлены в Вахитовский суд для нового рассмотрения другим составом.

Мусин был осужден на 12,5 года колонии по совокупности двух уголовных дел. В ноябре 2024 года его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили дополнительно к 6,5 года лишения свободы.

По данным суда, ущерб по первому делу составил 22,8 млрд рублей, по второму – 8,6 млрд рублей.

С 2013 по 2016 год Мусин, занимая пост председателя «Татфондбанка», злоупотреблял полномочиями, что привело к невозвращению банком кредитов на сумму более 17 млрд рублей и незаконному выводу обеспечения почти на 5 млрд рублей. Это, по данным суда, стало причиной отзыва лицензии и банкротства банка.

Ранее суд Казани признал Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В августе 2017 года управление Следственного комитета по Татарстану заявило, что при расследовании деятельности главы «Татфонбанка» были выявлены дополнительные эпизоды, в результате чего возбудили еще 13 уголовных дел и объединили в одно производство 22 уголовных дела.