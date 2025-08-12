Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».4 комментария
ФНС заблокировала счета ИП хоккеиста Овечкина из-за несвоевременной подачи деклараций
Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам индивидуального предпринимателя и хоккеиста Александра Овечкина из-за несвоевременной подачи налоговых деклараций.
Решения о частичном или полном приостановлении операций зафиксированы на 12 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус».
Овечкин зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере аренды интеллектуальной собственности за исключением авторских прав. Его ИП было открыто 31 августа 2022 года.
Причиной блокировки стала несвоевременная сдача налоговых деклараций: спортсмен не предоставил необходимые документы в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока.
Счета ИП Овечкина также блокировали и раньше. Две блокировки произошли в июне 2023 года, еще две – в июне 2024 года, последняя блокировка датирована 29 июля 2025 года.
Напомним, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин за карьеру заработал наибольшую сумму среди всех игроков Национальной хоккейной лиги.
Источник сообщал, что Овечкин отправится в США в начале сентября, чтобы провести свой 21-й сезон в НХЛ, который станет последним по действующему контракту.