Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России

Эксперты РОЦИТ раскрыли новые схемы автомошенников с дипфейками и подделкой писем

Tекст: Валерия Городецкая

Эксперты РОЦИТ рассказали о новых приемах мошенников, которые все чаще используют цифровые технологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Злоумышленники рассылают поддельные письма от ГИБДД, где используют реальные персональные данные владельцев и предлагают оплатить штраф или задолженность. В письмах содержатся вредоносные ссылки, переход по которым может привести к краже данных банковских карт или установке программ для слежки и доступа к личной информации.

В Петербурге зафиксирован случай, когда пенсионерка лишилась 800 тыс. рублей, поверив телефонному звонку с сообщением о ДТП с ее дочерью. Женщина лично передала деньги мошеннице, поверив в срочность ситуации. Следствие установило, что звонок был частью сложной схемы психологического давления.

С развитием искусственного интеллекта мошенники начали использовать дипфейки: создаются видео- и аудиозаписи, имитирующие сотрудников ГАИ или страховых компаний. Такие «сотрудники» могут убеждать установить вредоносные приложения или перевести деньги якобы за оформление страхового полиса. В дальнейшем преступники смогут взламывать умные транспортные системы, получать данные о маршрутах и блокировать двери авто.

Эксперты советуют проверять все уведомления только через официальные сайты и приложения. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, передавать деньги и устанавливать программы по требованию незнакомцев. При общении с «сотрудниками» по телефону рекомендуется самостоятельно перезванивать в организацию по официальному номеру.