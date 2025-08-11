Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
С 7.20 до 13.00 дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..
Атаки были отражены над территориями Калужской и Брянской областей, Московского региона, а также над акваторией Черного моря
Подробности о разрушениях или пострадавших в результате действий ПВО не сообщаются. ПВО продолжают нести дежурство и готовы к отражению новых угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО утром сбили семь дронов, пытавшихся атаковать Москву. Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа.
Жертвой атаки БПЛА на промзоны Нижегородской области стал один человек.