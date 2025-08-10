Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.11 комментариев
Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался исполнять требование администрации Дональда Трампа о выплате 1 млрд долларов Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, назвав эти условия политическим давлением.
Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Запрос федеральных властей связан с урегулированием спора о предполагаемых нарушениях Закона о гражданских правах.
Как сообщает CNN, Белый дом на прошлой неделе уже заморозил финансирование UCLA на сумму 584 млн долларов. По проекту соглашения, университету предлагали выплатить 1 млрд долларов поэтапно и создать компенсационный фонд в 172 млн долларов для пострадавших от дискриминации. Взамен учебное заведение могло бы вновь получить доступ к грантам и федеральным контрактам.
В заявлении офиса Ньюсома говорится: «Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США запретили Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Федеральный суд приостановил действие этого запрета. Гонконгский университет предложил иностранным студентам Гарварда перевестись к себе на обучение.