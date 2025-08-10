  • Новость часаСК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    10 августа 2025, 11:04 • Новости дня

    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался исполнять требование администрации Дональда Трампа о выплате 1 млрд долларов Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, назвав эти условия политическим давлением.

    Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Запрос федеральных властей связан с урегулированием спора о предполагаемых нарушениях Закона о гражданских правах.

    Как сообщает CNN, Белый дом на прошлой неделе уже заморозил финансирование UCLA на сумму 584 млн долларов. По проекту соглашения, университету предлагали выплатить 1 млрд долларов поэтапно и создать компенсационный фонд в 172 млн долларов для пострадавших от дискриминации. Взамен учебное заведение могло бы вновь получить доступ к грантам и федеральным контрактам.

    В заявлении офиса Ньюсома говорится: «Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США запретили Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Федеральный суд приостановил действие этого запрета. Гонконгский университет предложил иностранным студентам Гарварда перевестись к себе на обучение.

    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски поприветствовал будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам

    NYT: Трамп поручил Пентагону готовиться к войне с наркокартелями

    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    @ IMAGO/Yuri Gripas/CNP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, пишет New York Times (NYT).

    NYT ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного документа, который создает официальный базис для организации прямых военных операций на море и на территории иностранных государств, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобные действия вызывают серьезные юридические вопросы, связанные с международным правом и внутренним законодательством США. Военные уже разрабатывают варианты возможных операций, но пока неясно, какие юридические заключения предоставили Белый дом, Пентагон и госдепартамент, а также рассматривался ли этот вопрос в министерстве юстиции, пишет издание.

    В первый срок своего президентства Трамп, по информации издания, выдвигал идею нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике, что вызвало протест властей страны. Несмотря на это, идея силового вмешательства получила поддержку среди республиканцев и стала частью нынешней избирательной кампании Трампа. На встречах с избирателями Трамп ранее пообещал направить силы спецопераций и флот, чтобы, как он заявил, «объявить войну картелям». Минобороны США не прокомментировало данную информацию.

    В январе Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    7 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    7 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) немедленно уйти в отставку.

    «Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил он в своей публикации в Truth Social, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, причиной стала озабоченность Трампа предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

    Лип-Бу Тан был назначен на пост руководителя Intel в 2025 году после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года. Решение о смене руководства принималось на фоне ухудшения финансового положения компании и падения стоимости акций на фоне усилившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.

    8 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа

    ТАСС: Встреча Путина и Трампа может пройти в арабской стране

    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В качестве возможной площадки для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривают одну из арабских стран, обсуждение этого вопроса уже ведется.

    Возможность организации встречи президентов России и США в одной из арабских стран обсуждается, передает ТАСС.

    Источник агентства сообщил: «Обсуждались возможности в одной из арабских стран».

    Переговоры о месте и времени саммита продолжаются, однако конкретные детали не уточняются. Известно только, что вариант ближневосточного государства рассматривается в качестве одной из площадок для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заверил, что для переговоров с Владимиром Путиным нет никаких условий и не требуется его предварительная встреча с Владимиром Зеленским.

    Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах благодаря опыту жестких переговоров лидеров России и США.

    7 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    8 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Когда президент США Дональд Трамп встретит лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме в пятницу, кульминацией встречи станет подписание рамочного мирного соглашения, которое включает исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, передает Reuters.

    «Мирное соглашение может преобразить Южный Кавказ – энергопроизводящий регион, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, пересеченный нефте- и газопроводами, но раздираемый закрытыми границами и давними этническими конфликтами», – передает Reuters со ссылкой на близкие к переговорам источники.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединятся к Трампу в Белом доме для переговоров и церемонии подписания, сообщили американские официальные лица.

    Они подпишут рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давно назревшей транзитной проблемы, добавили информаторы агентства.

    Азербайджан запросил транспортный коридор через Армению, который соединит большую часть его территории с Нахичеванью, азербайджанским анклавом, граничащим с союзником Баку – Турцией.

    «Согласно тщательно согласованным документам, которые политики подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные особые права на разработку на длительный срок транзитного коридора, который будет назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» и известен под аббревиатурой TRIPP», – заявили источники.

    Маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

    «Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия»,  – заявил один из источников.

    Лидеры Армении и Азербайджана также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая с момента своего создания в 1992 году является сопредседателем Франции, России и США для посредничества в урегулировании конфликта.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    8 августа 2025, 11:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро

    Американист Дудаков: США попытаются давить на Мадуро через Колумбию и Бразилию

    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    @ Rayner Pena/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США пока не могут раскачать ситуацию в Венесуэле. Поэтому они попытаются на ближайших выборах в Колумбии и Бразилии привести к власти проамериканские силы и через них организовать изоляцию Каракаса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Вашингтон увеличил до 50 млн долларов вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    «Само по себе увеличение суммы вознаграждения не принципиально. Решение Белого дома имеет символическое значение – это сигнал американцам, внешним игрокам, а также самому Каракасу о том, что США отказываются от улучшения двусторонних отношений с Венесуэлой», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Спикер напомнил, что сразу после инаугурации Дональда Трампа республиканская администрация пыталась улучшить контакты с Каракасом, и некоторые авторитетные политики и эксперты полагали, что у США и Венесуэлы есть пространство для совместных шагов навстречу друг другу.

    «В частности, в Венесуэлу летал спецпосланник Ричард Гренелл, чтобы договориться об освобождении заключенных американцев. Но в итоге в Белом доме взяла верх «ястребиная» позиция, а госсекретарь Марко Рубио поддержал лидеров венесуэльской оппозиции, находящихся за рубежом, и пообещал добиваться смены власти в стране», – указал он.

    «Исходя из этого, очевидно, что США будут придерживаться эскалационного сценария. При этом, в краткосрочной перспективе они не смогут напрямую раскачать ситуацию в Венесуэле, поскольку легитимность и прочность власти Мадуро была подтверждена на недавних выборах», – напомнил собеседник.

    «Думаю, Белый дом попытается сменить власть на предстоящих выборах в Колумбии и Бразилии. Если там победят проамериканские правые силы, то через эти страны Трамп будет стремиться усилить давление на Каракас и организовать изоляцию Венесуэлы», – резюмировал политолог.

    Ранее США повысили в два раза – до 50 млн долларов – вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что политик «напрямую связан с операциями по контрабанде наркотиков».

    Она обвинила венесуэльского лидера в сотрудничестве с группировкой Tren de Aragua, а также мексиканским наркокартелем «Синалоа». По словам главы минюста, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) «изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками».

    Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль нашел поведение США «жалким», а саму инициативу – «политической пропагандой» и «отчаянной попыткой отвлечь внимание» общественности от дела Джеффри Эпштейна, сообщает BBC.

    «Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организованные из ее страны, эта женщина устраивает настоящий медийный цирк, чтобы угодить побежденным крайне правым в Венесуэле», – сказал дипломат.

    Впервые вознаграждение в размере 15 млн долларов за данные по Мадуро минюст объявил в 2020 году. Спустя пять лет сумму увеличили до 25 млн долларов. Также США ввели новые санкции в отношении ряда высших должностных лиц Венесуэлы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одной из внешнеполитических целей администрации Дональда Трампа является попытка свержения Мадуро, и оценивала, получится ли у Вашингтона воплотить планы в жизнь.

    7 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    9 августа 2025, 04:20 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана высказался о решении украинского вопроса, заметив, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Отвечая на вопрос журналиста о встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что уверен в желании обеих сторон заключить мир.

    «Я верю, президент Путин желает мира и Зеленский желает мира. И он должен получить для этого все, что нужно, и быть готовым кое-что подписать. Хочется верить, что он очень старается, чтобы это получилось», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    8 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о риске отставки Трампа из-за Украины или Ирана

    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дональд Трамп может уйти с поста президента США, если разрешит военную силу в конфликте вокруг Ирана или на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что возможное разрешение Дональдом Трампом применения силы в конфликте вокруг Ирана или на Украине может привести к его отставке, передает РИА «Новости».

    По мнению Джонсона, если в результате такого решения США понесут серьезные потери, на Трампа начнется давление с требованием уйти с поста президента.

    Джонсон считает, что в такой ситуации Трамп действительно может сложить полномочия и передать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. По его словам, Трампа в этом случае воспримут как полностью дискредитировавшего свое президентство, и это приведет к возможности его ухода.

    Ранее конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа.

    Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах.

    9 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине
    Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    «Мы говорим о территории, за которую 3,5 года ведется борьба, гибнут русские и украинцы. Мы смотрим на это все и хотим уже хоть через возврат, хоть через обмен территорий, остановить. Это очень непросто, вообще ничего простого в этом нет. Очень сложно. Мы что-то вернем, что-то получим, что-то обменяем. Будет некоторый обмен для блага обеих сторон, но мы поговорим об этом либо завтра либо позже», – ответил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    До этого американский президент заявил, что место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.


    8 августа 2025, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    @ Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме объявил о договоренности Азербайджана и Армении взять на себя обязательства прекратить в регионе боевые действия навсегда, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

    «Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», – сказал Трамп в Белом доме после заключения трехстороннего соглашения.

    Президент США символично взялся за руки с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехстороннего подписания документов. Он также пошутил о том, что «эти двое долго сражались, 35 лет», после чего Трамп заявил, что теперь они друзья надолго.

    Трамп также сообщил, что США подписали с обеими странами двустороннее соглашение о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

    «Эта декларация устанавливает то, что они называют – для меня большая честь, я об этом не просил – «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания, который представляет собой особую транзитную зону, позволяющую Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани при полном уважении к суверенитету Армении. Таким образом, они смогут жить и работать вместе», –  приводит ABC News заявление Трампа.

    Трамп также уточнил, что у Еревана есть возможность продления на 99 лет права США на управление транспортным коридором между Азербайджаноам и Арменией.

    «Армения начинает эксклюзивное партнерство по развитию коридора, которое может быть продлено на 99 лет. Они обещали, что через 99 лет сделают это», – заявил Трамп. По его словам, после соглашения в Вашингтоне ожидают развития инфраструктуры американскими компаниями.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии личной безопасности. При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в США капитулировать перед Азербайджаном.

