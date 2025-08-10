Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро

Американист Дудаков: США попытаются давить на Мадуро через Колумбию и Бразилию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Само по себе увеличение суммы вознаграждения не принципиально. Решение Белого дома имеет символическое значение – это сигнал американцам, внешним игрокам, а также самому Каракасу о том, что США отказываются от улучшения двусторонних отношений с Венесуэлой», – пояснил американист Малек Дудаков.

Спикер напомнил, что сразу после инаугурации Дональда Трампа республиканская администрация пыталась улучшить контакты с Каракасом, и некоторые авторитетные политики и эксперты полагали, что у США и Венесуэлы есть пространство для совместных шагов навстречу друг другу.

«В частности, в Венесуэлу летал спецпосланник Ричард Гренелл, чтобы договориться об освобождении заключенных американцев. Но в итоге в Белом доме взяла верх «ястребиная» позиция, а госсекретарь Марко Рубио поддержал лидеров венесуэльской оппозиции, находящихся за рубежом, и пообещал добиваться смены власти в стране», – указал он.

«Исходя из этого, очевидно, что США будут придерживаться эскалационного сценария. При этом, в краткосрочной перспективе они не смогут напрямую раскачать ситуацию в Венесуэле, поскольку легитимность и прочность власти Мадуро была подтверждена на недавних выборах», – напомнил собеседник.

«Думаю, Белый дом попытается сменить власть на предстоящих выборах в Колумбии и Бразилии. Если там победят проамериканские правые силы, то через эти страны Трамп будет стремиться усилить давление на Каракас и организовать изоляцию Венесуэлы», – резюмировал политолог.

Ранее США повысили в два раза – до 50 млн долларов – вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что политик «напрямую связан с операциями по контрабанде наркотиков».

Она обвинила венесуэльского лидера в сотрудничестве с группировкой Tren de Aragua, а также мексиканским наркокартелем «Синалоа». По словам главы минюста, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) «изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками».

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль нашел поведение США «жалким», а саму инициативу – «политической пропагандой» и «отчаянной попыткой отвлечь внимание» общественности от дела Джеффри Эпштейна, сообщает BBC.

«Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организованные из ее страны, эта женщина устраивает настоящий медийный цирк, чтобы угодить побежденным крайне правым в Венесуэле», – сказал дипломат.

Впервые вознаграждение в размере 15 млн долларов за данные по Мадуро минюст объявил в 2020 году. Спустя пять лет сумму увеличили до 25 млн долларов. Также США ввели новые санкции в отношении ряда высших должностных лиц Венесуэлы.

