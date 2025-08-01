Мишустин поручил проверить цены на воду для полива участков

Tекст: Вера Басилая

Поручение Мишустина о необходимости анализировать предложения по расчету стоимости воды для полива на приусадебных хозяйствах опубликовано на сайте правительства.

До декабря Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минприроды, Минфин и Росводресурсы рассмотрят инициативы, касающиеся условий оплаты воды из мелиоративных систем для пользователей, которые не являются сельхозпроизводителями.

В рамках поддержки аграриев, до декабря Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития проинформируют Совет Федерации о результатах консультаций в рамках Евразийского экономического союза по вопросу введения квот на импорт средств защиты растений.

Кроме того, эти же ведомства совместно с Минюстом должны представить в правительство проект техрегламента «О безопасности химической продукции» до конца года. Минпромторг и Минэкономразвития также подготовят предложения по обновлению перечня видов высокотехнологичной продукции в сельском хозяйстве.

Ранее Министерство сельского хозяйства представило проект нового закона «О землеустройстве». Новый документ должен заменить версию закона, действующую с 2001 года. Законопроект направлен на создание единого реестра сельскохозяйственных земель.