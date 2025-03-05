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    «Эпоху перевооружения» европейцы оплатят своим благополучием
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    Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве малой АЭС
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    12 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    5 марта 2025, 02:20 • Новости дня

    Минсельхоз представил новый законопроект о землеустройстве

    Минсельхоз опубликовал проект закона о землеустройстве для единой земельной политики

    Tекст: Максим Попов

    Министерство сельского хозяйства представило новый проект закона «О землеустройстве», который заменит действующую с 2001 года версию и направлен на создание единого реестра сельхозземель.

    Министерство сельского хозяйства России представило новый проект закона «О землеустройстве», сообщает Коммерсант. Этот законопроект предполагает создание единого реестра сельхозземель в подведомственной Росреестру ППК «Роскадастр». В рамках закона исполнители землеустройственных работ обязаны будут пополнять базу данных при любых операциях с земельными участками.

    Создание такого реестра позволит государству лучше контролировать использование земель. На базе реестра планируется разработать «Схему землеустройства территории РФ», которая будет содержать информацию о видах и назначении участков, их характеристиках, местоположении, а также данные о мелиорации и пригодности для выращивания культур. Региональные власти также обязаны будут создавать свои схемы, имеющие стратегический статус.

    Законопроект предусматривает введение сельхозрегламентов для отдельных территорий и детальные требования к проектам землеустройства. Целью является повышение эффективности сельхозпроизводства и предотвращение деградации земель. В пояснительной записке к проекту отмечается низкая эффективность растениеводства в России и его отставание по урожайности от других стран.

    Известно, что цифровая инвентаризация земель началась еще в 2022 году. Ожидается, что к 2025 году федеральная карта земель сельхозназначения будет полностью собрана. Новый закон должен вступить в силу с 2027 года, и на его основе будут разработаны документы стратегического планирования.

    Ранее в Минсельхозе назвали среднюю стоимость хлеба в России. По состоянию на 12 февраля, из пшеничной муки хлеб у производителей стоил 68,4 руб./кг, а из ржано-пшеничной муки – 61,6 руб./кг.

    4 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    @ Shuji Kajiyama/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Японии Такэси Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.

    Министр иностранных дел Японии назвал неприемлемым запрет на его въезд в Россию, заявив о необходимости сохранения диалога с российской стороной, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что коммуникация остается важным элементом двусторонних отношений.

    Ивая заявил, что «совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», указав, что изначальной причиной японских санкций была ситуация на Украине.

    Также японский министр отметил, что существует множество вопросов, требующих решения, особенно в дипломатической сфере.

    Накануне Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

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    4 марта 2025, 19:45 • Новости дня
    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

    Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

    Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    «Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», – сказал вице-президент.

    Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах гробы французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном изз гробов надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

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    4 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин назначил Дронова на пост врио губернатора Новгородской области

    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области

    Путин назначил Дронова на пост врио губернатора Новгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин во время рабочей встречи с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, посвященной социально-экономическому развитию, предложил ему пост врио губернатора региона.

    «Как дела? Входите в курс дел? – поинтересовался Путин на встрече с Дроновым в Кремле. – Собственно говоря, вам там входить нечего, вы и так в курсе».

    Известно, что Дронов – выпускник МАДИ. В прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительстве Новгородской области он с апреля 2017 года, а в 2020 году назначен первым вице-губернатором.

    Дронов окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    4 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Российские граждане не пострадали в инциденте в Мангейме

    Российское консульство в Бонне подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Мангейме

    Tекст: Максим Попов

    Генконсульство России в Бонне подтвердило, что в результате наезда автомобиля на группу людей в Мангейме российские граждане не пострадали.

    Генконсульство России в Бонне сообщило, что среди пострадавших в инциденте в Мангейме нет граждан России, передает ТАСС.

    В сообщении говорится: «В отношении инцидента, произошедшего 3 марта около 12:00 (14:00 мск) в центре Мангейма, мы получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших на данный момент нет россиян».

    Напомним, 3 марта в немецком городе Мангейме в западной части страны автомобиль наехал на группу людей, погибло по меньшей мере два человека. Впоследствии немецкая прокуратура сообщила о психическом расстройстве у подозреваемого в совершении наезда на толпу людей.

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    4 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Решетников заявил о признаках охлаждения экономики России

    Tекст: Александра Юдина

    Минэкономразвития зафиксировало признаки замедления роста экономики, выявленные с помощью опережающих индикаторов, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

    Минэкономразвития обнаружило признаки охлаждения экономики на основе опережающих индикаторов, передает РИА «Новости».

    Решетников отметил, что, несмотря на прошлогодний рост, сейчас экономика демонстрирует признаки замедления.

    Министр подчеркнул, что статистика фиксирует изменения с опозданием, однако министерство анализирует широкий спектр показателей.

    По его словам, рост перестал быть фронтальным, наблюдается замедление темпов в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, и происходит ужесточение денежно-кредитной политики.

    Вместе с тем министр отметил, что необходимо продолжать внимательно следить за экономическими процессами и адаптировать политику в соответствии с выявленными изменениями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие опасности ждут российскую экономику в 2025 году.

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    4 марта 2025, 21:25 • Новости дня
    Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве малой АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в строительстве малой атомной электростанции в Мьянме.

    Церемония обмена документами прошла по итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, ее транслировал телеканал «Россия 24», передает «Интерфакс».

    Как уточнил телеканал, соглашение касается «основных принципов сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по строительству православного храма в Мьянме. Он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

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    4 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС. Данный закон, ратифицирующий соглашение, был ранее принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

    Как указывается, данный договор заключается в рамках Союзного государства и предусматривает совместные меры по обеспечению безопасности обоих государств. Он нацелен на укрепление сотрудничества в сфере обороны и защиту от внешних угроз.

    Эти меры направлены на координацию действий по обеспечению военной безопасности и создание соответствующих условий для совместного реагирования на потенциальные угрозы. Ратификация договора подчеркивает намерение обеих стран усиливать взаимодействие в вопросах обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающего совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.

    Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации договора с Россией, который предусматривает размещение российских военных объектов в стране для обеспечения безопасности.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.

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    4 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Песков: Без оружия США Киев может склониться к мирному урегулированию
    Песков: Без оружия США Киев может склониться к мирному урегулированию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приостановка поставок вооружений США Украине может способствовать мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, что возможная приостановка поставок вооружений США Украине может стать обнадеживающим шагом в сторону мирного урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    «Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

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    5 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    В Дагестане заблокировали планировавших нападение боевиков

    В Дагестане блокирована группа из четырех человек, готовившая нападение на пост МВД

    Tекст: Максим Попов

    В ходе контртеррористической операции в Дагестане блокировали группу из четырех человек, планировавших нападение на объект правоохранительных органов.

    Как отмечается в сообщении Национального антитеррористического комитета, оперативно-розыскные мероприятия в Кировском районе Махачкалы позволили обнаружить передвижение группы из четырех человек на легковом автомобиле, передает ТАСС. Эти лица намеревались атаковать один из объектов правоохранительных органов.

    При попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. В результате этих действий они были блокированы на окраине поселка Семендер. В настоящее время принимаются меры по их нейтрализации, уточнили в НАК.

    Ранее сообщалось, что в поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.

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    4 марта 2025, 23:42 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял девушку в Петербурге

    Стрелявший в девушку в Петербурге скрылся на машине

    Tекст: Максим Попов

    Неизвестный открыл огонь и ранил девушку в Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте, после чего скрылся на автомобиле.

    Инцидент произошел вечером во вторник у дома №49, когда неизвестный мужчина выстрелил в девушку и ранил ее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным полиции, пострадавшая была срочно госпитализирована. Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция ведет розыск злоумышленника.

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    4 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    СМИ: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

    Turkiye: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз будет вынужден наладить сотрудничество с Россией после прекращения боевых действий на Украине, заявил турецкой газете профессор международных отношений Гусейн Багчи.

    По данным издания, ЕС начнет усваивать уроки от президента США Дональда Трампа, вынуждая Европу к сотрудничеству с Россией после прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Багчи считает, что Украина нуждается в американской поддержке, чтобы продолжать конфликт.

    Он предполагает, что новое германское правительство, которое, вероятно, будет сформировано к апрелю, не сможет отправить оружие на Украину.

    Профессор также отмечает, что Британия, играя роль посредника между США и Европой, проявляет осторожность и избегает противодействия Вашингтону. Франция, обладающая ядерным оружием, также стремится его сохранить.

    «Как ни посмотри, все дороги ведут в Вашингтон», – резюмирует Багчи, добавляя, что Европе придется сотрудничать с Россией после перемирия.

    Ранее представитель Белого дома Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    4 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    На ярмарке во Львове запретили продажу книг на русском языке

    Львовский совет запретил русскоязычные книги и советские значки на ярмарке

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Львова ограничила продажу русскоязычной литературы и советской символики на книжной ярмарке у памятника Ивану Федорову, установив камеры для контроля.

    Власти Львова запретили продажу книг на русском языке и советских значков на городской книжной ярмарке, передает ТАСС. Запрет распространяется на букинистический рынок у памятника русскому книгопечатнику Ивану Федорову на Музейной площади.

    Чиновники подчеркнули, что с этого момента категорически запрещается продажа книг российских авторов, литературы на русском языке, за исключением технических книг, переведенных на украинский язык, а также любой советской символики, включая значки и эмблемы. На сайте горсовета приведены слова одного из местных чиновников, который заявил об этом решении.

    Для соблюдения запрета на рынке установят камеры видеонаблюдения. Также будут размещены контактные телефоны, на которые покупатели смогут пожаловаться в случае нарушения запрета. Кроме того, рынок будут регулярно посещать местные чиновники с целью контроля за выполнением новых правил.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Киеве полиция начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

    В 2023 году в украинском городе Винница местные власти ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке.

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    4 марта 2025, 17:50 • Новости дня
    Премьер Мьянмы поддержал военную операцию России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке российской специальной военной операции на Украине и выразил уверенность в скорой победе России.

    Мин Аун Хлайн заявил о поддержке специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. Во время переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Мьянма понимает ситуацию в России и полностью поддерживает ее действия.

    Он отметил: «Мы понимаем ситуацию в России, поэтому мы полностью поддерживаем СВО на Украине. Я с уверенностью могу сказать, что скоро победа будет за вами».

    Напомним, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, в ходе которых российский лидер отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

    Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России.

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    4 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Взрывы в Одессе повредили объект энергетики

    Tекст: Александра Юдина

    В результате серии ночных взрывов в Одессе был поврежден объект энергетики, сообщает энергохолдинг ДТЭК.

    В Одессе был поврежден объект энергетики после серии взрывов, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении ДТЭК указано, что на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тыс. семей.

    Установлены меры по восстановлению энергоснабжения, чтобы минимизировать последствия повреждений.

    Утром во вторник сообщалось, что в Одессе после серии ночных взрывов повреждена критическая инфраструктура и произошли пожары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно с британскими наемниками ВСУ было поражено в Одессе, а в Днепре и Одессе прогремели взрывы. В результате в Одессе пропал свет и была остановлена работа котельных.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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    • Напиши письмо солдату

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