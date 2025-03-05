Минсельхоз представил новый законопроект о землеустройстве

Минсельхоз опубликовал проект закона о землеустройстве для единой земельной политики

Tекст: Максим Попов

Министерство сельского хозяйства России представило новый проект закона «О землеустройстве», сообщает Коммерсант. Этот законопроект предполагает создание единого реестра сельхозземель в подведомственной Росреестру ППК «Роскадастр». В рамках закона исполнители землеустройственных работ обязаны будут пополнять базу данных при любых операциях с земельными участками.

Создание такого реестра позволит государству лучше контролировать использование земель. На базе реестра планируется разработать «Схему землеустройства территории РФ», которая будет содержать информацию о видах и назначении участков, их характеристиках, местоположении, а также данные о мелиорации и пригодности для выращивания культур. Региональные власти также обязаны будут создавать свои схемы, имеющие стратегический статус.

Законопроект предусматривает введение сельхозрегламентов для отдельных территорий и детальные требования к проектам землеустройства. Целью является повышение эффективности сельхозпроизводства и предотвращение деградации земель. В пояснительной записке к проекту отмечается низкая эффективность растениеводства в России и его отставание по урожайности от других стран.

Известно, что цифровая инвентаризация земель началась еще в 2022 году. Ожидается, что к 2025 году федеральная карта земель сельхозназначения будет полностью собрана. Новый закон должен вступить в силу с 2027 года, и на его основе будут разработаны документы стратегического планирования.

Ранее в Минсельхозе назвали среднюю стоимость хлеба в России. По состоянию на 12 февраля, из пшеничной муки хлеб у производителей стоил 68,4 руб./кг, а из ржано-пшеничной муки – 61,6 руб./кг.