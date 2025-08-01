Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.0 комментариев
Пескова спросили об отпуске Путина
Песков рассказал о выходных Путина
Президент России Владимир Путин официально не уходит в отпуск, иногда у него есть лишь несколько неполных выходных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин практически никогда не уходит в официальный отпуск, передает ТАСС.
По его словам, должностные обязанности главы государства не предусматривают возможность полноценного отпуска.
По словам пресс-секретаря, у президента России даже такие короткие перерывы случаются крайне редко и, выдавшиеся пара выходных не бывают полноценными.
Ранее Владимир Путин рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.
Песков заявлял, что каждый российский турист, достаточно подготовленный для сложных походов, может отдыхать в тех же местах, что и президент, который любит проводить отпуск в тайге.