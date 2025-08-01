Пескова спросили об отпуске Путина

Песков рассказал о выходных Путина

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин практически никогда не уходит в официальный отпуск, передает ТАСС.

По его словам, должностные обязанности главы государства не предусматривают возможность полноценного отпуска.

По словам пресс-секретаря, у президента России даже такие короткие перерывы случаются крайне редко и, выдавшиеся пара выходных не бывают полноценными.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.

Песков заявлял, что каждый российский турист, достаточно подготовленный для сложных походов, может отдыхать в тех же местах, что и президент, который любит проводить отпуск в тайге.

