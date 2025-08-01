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    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    7 комментариев
    1 августа 2025, 09:45 • Новости дня

    Пескова спросили об отпуске Путина

    Песков рассказал о выходных Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин официально не уходит в отпуск, иногда у него есть лишь несколько неполных выходных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин практически никогда не уходит в официальный отпуск, передает ТАСС.

    По его словам, должностные обязанности главы государства не предусматривают возможность полноценного отпуска.

    По словам пресс-секретаря, у президента России даже такие короткие перерывы случаются крайне редко и, выдавшиеся пара выходных не бывают полноценными.

    Ранее Владимир Путин рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.

    Песков заявлял, что каждый российский турист, достаточно подготовленный для сложных походов, может отдыхать в тех же местах, что и президент, который любит проводить отпуск в тайге.

    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    МИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией, завили в МИД республики.

    «Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани подтвердил начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории», – приводит агентство SANA заявление внешнеполитического ведомства республики.

    Там добавили, что российский лидер подчеркнул абсолютное неприятие Россией любого вмешательства Израиля или его попыток разделить Сирию и подтвердил приверженность Москвы поддержке республики в ее восстановлении и стабильности.

    В ходе встречи министр Сирии подчеркнул приверженность защите всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения, а также необходимость решения проблем, связанных с наследием прежнего режима, как в политическом, так и в структурном плане, чтобы это служило будущему Сирии.

    В МИД Сирии отметили, что состоявшаяся встреча является убедительным политическим индикатором начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения прав и возможностей сирийского государства.

    «Сирия предостерегает Израиль от вмешательства, которое толкает страну к хаосу, и подтверждает, что двери Сирии открыты для всех, кто уважает ее суверенитет и единство и сохраняет ее безопасность и стабильность», – заявили сирийские  дипломаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    В четверг президент Путин встретил в Кремле министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    30 июля 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства
    Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о принципиальной важности патриотизма для достижения успеха в специальной военной операции и укрепления российской государственности, передает ТАСС.

    На встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым глава государства отметил, что патриотический настрой россиян сегодня играет исключительную роль.

    «Это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, но и вообще по всем направлениям – по направлениям развития, укрепления российской государственности», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.

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    31 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов

    Путин разрешил взыскивать налоговые долги без участия суда

    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет налоговым органам взыскивать с граждан долги по налогам и штрафам во внесудебном порядке, если с налоговыми органами нет спора.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, внесудебный порядок распространяется на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам в объеме, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета. Если есть спор с налоговой, взыскание задолженности продолжит проходить через суд, передает РИА «Новости».

    На принятие решения о взыскании долга и его направление гражданину налоговикам дается шесть месяцев с даты окончания срока исполнения требования. Уведомления будут отправляться через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» либо заказным письмом, если электронная доставка невозможна. Гражданин сможет оспорить сумму долга до начала взыскания, подав заявление о перерасчете или жалобу.

    Взыскание будет происходить поэтапно: вначале со счетов, электронных кошельков и цифровых рублей, затем – с наличных средств и имущества, кроме предметов повседневного пользования. Депутат Никита Чаплин отметил, что данный механизм уже доказал эффективность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а теперь логично распространяется и на физических лиц. Ключевым условием является отсутствие спора по сумме долга.

    Чаплин подчеркнул, что закон позволит снизить нагрузку на суды и ускорит погашение задолженностей, при этом права граждан остаются защищенными: «Это баланс между интересами бюджета и защитой граждан». Также, по словам депутата, цифровые сервисы для уведомлений минимизируют риск их неполучения, а поэтапное взыскание исключит изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни.

    Ранее Федеральная служба судебных приставов начала верификацию должников с помощью единого регистра населения, чтобы избежать ошибок, связанных с совпадением имен и фамилий.

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    31 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».

    «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.

    В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.

    Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    29 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил, что банки не должны осложнять получение ипотеки для граждан, вводя дополнительные, малоизвестные клиентам расходы.

    Путин обратил внимание на то, что уровень выдачи ипотечных кредитов снижается, причем одной из причин становится слишком жесткое регулирование в отрасли, передает ТАСС.

    «Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – заявил президент.

    Греф в ходе беседы сообщил, что банки считают ипотечное кредитование проблемным направлением из-за текущей политики регулирования. По его словам, ипотека сейчас зачастую становится бездоходной или даже убыточной для банков, однако кредитные организации продолжают работать с этим продуктом, чтобы поддерживать строительную отрасль и не допускать падения объемов строительства жилья.

    В предыдущий раз Путин и Греф встречались в сентябре 2024 года. Тогда Путин сообщил о росте частных инвестиций в России.

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    30 июля 2025, 15:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Лаоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.

    Основными темами переговоров станут вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и Лаосом, сообщил Кремль в Telegram-канале. Также стороны планируют обменяться мнениями по ключевым аспектам региональной и мировой повестки.

    По итогам встречи намечено подписание ряда двусторонних документов.

    В предыдущий раз Сисулит посетил Россию в мае 2024 года.

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    31 июля 2025, 18:05 • Новости дня
    Путин и президент Лаоса провели часть переговоров на русском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке.

    Это стало возможно благодаря тому, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена и получил степень почетного доктора этого вуза, сообщил Путин по итогам встречи, передает РИА «Новости».

    «Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле. Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России. Он также напомнил о значении вклада СССР в отношения России и Лаоса.

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    31 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин утвердил повышение пошлин для автомобилистов и мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки, предусматривающие увеличение ряда госпошлин для владельцев транспорта и иностранных граждан с сентября 2025 года.

    Согласно закону, с сентября 2025 года повышается размер госпошлины за получение паспорта транспортного средства до 1200 рублей, а за внесение изменений в него – до 525 рублей, передает РИА «Новости». Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспорта увеличивается втрое: на бумажной основе – до 1,5 тыс. рублей, на пластиковой – до 4,5 тыс. рублей.

    Стоимость национального водительского удостоверения на пластике вырастет до 4 тыс. рублей, а нового поколения – до 6 тыс. рублей. За выдачу международного водительского удостоверения теперь придется платить 3,2 тыс. рублей. Возрастут пошлины за свидетельство допуска к перевозке опасных грузов и его продление – до 2250 и 1,5 тыс. рублей соответственно.

    Пошлина за металлические госзнаки «Транзит» для автомобилей составит 2,4 тыс. рублей, за бумажные – 300 рублей. Государственные регистрационные знаки подорожают: для автомобилей – до 3 тыс. рублей, для мотоциклов и прицепов – до 2250 рублей. Существенно возрастут сборы за оформление изменений конструкции транспортных средств – до 4,5 и 3 тыс. рублей соответственно.

    Впервые вводится пошлина за внесение данных в систему техосмотра – 500 рублей, а также за заключение о соответствии материальной базы автошкол – 15 тыс. рублей. Для иностранцев и лиц без гражданства устанавливается пошлина за постановку на учет по месту пребывания – 500 рублей, за продление срока временного пребывания – 1 тыс. рублей, за регистрацию по месту жительства – 1 тыс. рублей.

    Отмечается, что пошлины не затронут участников эксперимента по новым механизмам учета иностранцев. За выдачу или переоформление патента иностранцу и продление разрешения на работу потребуется заплатить 4,2 тыс. рублей, за дубликат или изменения – 2,1 тыс. рублей. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, но не ранее месяца после публикации.

    Ранее Путин подписал закон об освобождении участников СВО от госпошлины по судебным делам.

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    31 июля 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле президент России Владимир Путин встретил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шейбани и делегацией, передает ТАСС. Визит сирийской делегации состоялся в Кремле.

    Напомним, в четверг министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

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    29 июля 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник планирует провести встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент работает в Кремле, на вторник не планируется крупных публичных мероприятий, сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча с Грефом пройдет в открытом формате. На подобных встречах Греф рассказывает о результатах работы Сбербанка за определенный период.

    Другие же мероприятия у президента будут непубличными.

    На прошлой встрече с Грефом Путин отмечал, что россияне понимают надежность инвестиций внутри страны. Встреча прошла в сентябре 2024 года.

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    31 июля 2025, 23:17 • Новости дня
    Путин расширил список преступлений, за которые лишат приобретенного гражданства

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за совершение тяжких преступлений, среди которых экстремизм и насильственные действия.

    Согласно Федеральному закону №316 от 31 июля, опубликованному на сайте официального опубликования правовых актов, лишить приобретенного гражданства России теперь могут за убийство, преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, групповые и особо жестокие изнасилования, развратные действия и половые связи с детьми 12-14 лет.

    Кроме того, публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма, воздействие на критическую информационную инфраструктуру и  сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России тоже являются основанием для лишения приобретенного гражданства.

    Помощь противнику и содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также решений иностранных госорганов против безопасности РФ, пропаганда и демонстрация нацистской символики законодательно лишат исполнителя вышеописанного приобретенного гражданства, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, члены семей иностранных граждан, погибших при участии в спецоперации на Украине по контракту, получили право обращаться за получением российского гражданства.

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    29 июля 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин отметил вклад Грефа и Сбера в развитие ИИ и инноваций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность Герману Грефу и его команде за эффективное внедрение перспективных технологий в работе Сбера.

    В ходе встречи в Кремле Путин заслушал доклад Грефа о развитии искусственного интеллекта и внедрении системы «оплата лицом» в Сбере, передает ТАСС.

    «Герман Оскарович, вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что благодаря работе Сбера Россия смогла не только не отставать от конкурентов, но и иногда опережать их, несмотря на сложные времена последних лет. Путин поблагодарил Грефа за вклад в развитие отечественных технологических решений.

    Путин также заявил, что динамичное развитие Сбера обеспечивает стабильность и надежность российской банковской системы.

    «То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно», – сказал он.

    Ранее на встрече с главой Сбера Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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