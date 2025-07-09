Дело о попытке захвата Усачевского рынка в Москве закрыли

Tекст: Ольга Иванова

Московские правоохранительные органы прекратили дело о попытке захвата Усачевского рынка и вымогательстве у его руководства 40 млн долларов за возврат здания, передает ТАСС. В предоставленных агентству документах указано, что обвинение фигурантам было переквалифицировано с более тяжких статей на самоуправство (ч. 2 ст. 330 УК РФ).

В связи с изменением квалификации действия Журавлева и других участников дела были признаны самоуправством, а уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям из-за истечения сроков давности.

В документе отмечается: «Уголовное дело переквалифицировать и предъявить его фигуранту окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). В этой связи прекратить уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям за истечением сроков давности в отношении Журавлева Дениса Андреевича, о чем сообщить ему и его защитникам».

Следствие ранее установило, что в январе 2016 года предприниматель Денис Журавлев нанял не менее 40 человек для попытки захвата рынка, который частично принадлежал Михаилу Горяинову.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров в июле 2024 года заявил о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией.

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