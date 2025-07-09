Жителя Саратова приговорили к 19,5 годам за убийство девушки в салоне связи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд признал 36-летнего жителя Саратова виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, передает ТАСС. Мужчине назначено наказание в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на два года.

В прокуратуре уточнили, что гособвинение требовало пожизненного заключения, однако суд определил более мягкое наказание. Подсудимый признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ.

Следствие установило, что 6 октября 2024 года в салоне связи на проспекте Строителей между мужчиной и его 27-летней знакомой произошел конфликт. В ходе ссоры он нанес потерпевшей 64 ножевых ранения, от которых она скончалась на месте преступления. Установлено, что погибшая работала в данном салоне.



