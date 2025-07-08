В Рязани возбудили дело после взрыва гранаты в баре

Tекст: Валерия Городецкая

По данным следственного управления СК по региону, инцидент произошел днем 7 июля, когда 19-летний сотрудник клуба принес туда незаконно приобретенное взрывное устройство и начал его демонстрировать знакомым, передает ТАСС.

Подозреваемый передал гранату одному из приятелей, после чего устройство сработало. В результате взрыва погиб 19-летний посетитель клуба, еще четверо, включая самого подозреваемого, получили различные травмы.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое оцениваются как находящиеся в удовлетворительном состоянии, уточнили в областном Минздраве. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, накануне один человек погиб и четверо получили ранения в результате взрыва боевой гранаты в баре на улице Соборной в Рязани.