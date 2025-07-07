Беженка сообщила об угрозах ВСУ применить новое оружие в Дзержинске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские боевики называли мирных жителей Дзержинска в ДНР «смертниками» и угрожали использовать на них новое оружие, передает РИА «Новости». Об этом сообщила беженка Неля Воробьева, рассказав, что такие заявления делались до подхода российских войск к городу.

По словам женщины, боевики отказывались выпускать людей из населенного пункта. Она сказала: «Они нас называли смертниками. Сказали: «Не уехали, раз вы тут жили, значит, вы тут и останетесь». Ну, то есть они не дадут нам уехать никуда, в этом смысле. А смертниками, потому что сказали: «У нас тут полигон, мы будем тут испытывать на вас все. Оружие новое».

Воробьева уточнила, что украинские боевики появлялись на городском рынке, где и произносили подобные угрозы. Эти события происходили до того, как российские силы подошли к Дзержинску.

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