Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Росавиация ввела временные ограничения работы аэропорта в Саратове
Аэропорт Саратова ввел временные ограничения работы
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в саратовском аэропорту Гагарин.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Росавиация напомнила, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации проинформировал вечером воскресенья о снятии ограничений в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.