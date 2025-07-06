Путин заявил о поддержке инициатив России Бразилией на БРИКС

Tекст: Ольга Иванова

Бразилия, возглавившая в этом году БРИКС, продолжила инициативы, предложенные Россией в 2024 году, передает РИА «Новости». Об этом заявил Путин на пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции. По его словам, «важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией».

Путин также отметил среди значимых успехов запуск специального механизма консультаций по вопросам Всемирной торговой организации. Такой инструмент, по словам российского лидера, позволит странам БРИКС более эффективно координировать свои позиции в рамках глобальной торговой системы.

Путин подчеркнул, что итоговая декларация нынешнего саммита в Рио-де-Жанейро «создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества». Как уточняет агентство, делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, а сам президент участвует дистанционно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин на пленарном заседании саммита БРИКС отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.