ВСУ нанесли за сутки 40 артиллерийских ударов по Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости». Обстрелам подверглись восемь населенных пунктов региона, сообщили в экстренных службах.

Представитель экстренных служб уточнил: «В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи противник провел еще 18 обстрелов. За сутки под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области».

По данным экстренных служб, среди подвергшихся обстрелам оказались такие населенные пункты, как Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры и Голая Пристань.

Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости». Обстрелам подверглись восемь населенных пунктов региона, сообщили в экстренных службах.

Представитель экстренных служб уточнил: «В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи противник провел еще 18 обстрелов. За сутки под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области».

По данным экстренных служб, среди подвергшихся обстрелам оказались такие населенные пункты, как Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры и Голая Пристань.