Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.34 комментария
ВСУ нанесли за сутки 40 артиллерийских ударов по Херсонской области
За прошедшие сутки восемь населенных пунктов левого берега Днепра подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских военных в Херсонской области.
Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости». Обстрелам подверглись восемь населенных пунктов региона, сообщили в экстренных службах.
Представитель экстренных служб уточнил: «В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи противник провел еще 18 обстрелов. За сутки под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области».
По данным экстренных служб, среди подвергшихся обстрелам оказались такие населенные пункты, как Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры и Голая Пристань.
Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости». Обстрелам подверглись восемь населенных пунктов региона, сообщили в экстренных службах.
Представитель экстренных служб уточнил: «В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи противник провел еще 18 обстрелов. За сутки под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области».
По данным экстренных служб, среди подвергшихся обстрелам оказались такие населенные пункты, как Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры и Голая Пристань.