Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
ВСУ перебросили новые бригады на сумское направление фронта
На участке фронта в Сумской области отмечено появление новых подразделений ВСУ, что связано с попытками усилить оборону против наступающих российских сил.
Командование ВСУ направило на сумское направление подразделения 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты, передает ТАСС. Информацию сообщили в российских силовых структурах.
По их данным, украинское командование усиливает группировку в Сумской области, чтобы остановить продвижение российских бойцов направления «Север». «Враг продолжает наращивать численный состав своей группировки в Сумской области, пытаясь остановить продвижение бойцов «Севера». Бесстрашные перемалывают украинских оккупантов и наступают в направлении областного центра», – заявили в силовых структурах.
Анализ публикаций украинских волонтеров также подтвердил переброску указанных подразделений на данный участок фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски войск на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины перевели для участия в штурмовых операциях под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.