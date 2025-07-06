ВСУ перебросили новые бригады на сумское направление фронта

Bloomberg: BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины

Tекст: Александра Юдина

По информации источников агентства, причиной такого шага стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и последовавшее за этим разочарование Вашингтона в судьбе Украины, передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что решение BlackRock объясняется возросшей неопределенностью относительно будущего этого государства.

Компания остановила переговоры и поиск средств в январе, несмотря на продолжающиеся ранее усилия по привлечению инвестиций.

Напомним, Минэкономики Украины в 2023 году объявило о привлечении инвестиционной компании BlackRock к консультациям по созданию Фонда развития страны. По словам заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы, консультанты к январю прошлого года выбрали около 30 проектов из 280 поданных на рассмотрение, чтобы направить в них инвестиции через этот фонд.

Инвесткомпания BlackRock отмечала, что падение американских государственных облигаций в связи с кризисом на Украине стало рекордным за всю 250-летнюю историю США. С пиковых значений июля 2020 года по конец октября 2022 года они подешевели на 24,7%.

Глава американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк заявлял, что высокий госдолг из-за Украины грозит США повторением сценария жесткой стагнации, как в Японии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что провалы ВСУ разочаровали западных кредиторов Украины.



