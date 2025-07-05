Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.22 комментария
В Орловской области выявили 162 нарушителя миграционного законодательства
В ходе операции «Нелегал – 2025» в Орловской области полиция пресекла десятки случаев нелегальной трудовой деятельности и фиктивной регистрации мигрантов, сообщили в МВД России.
Полицейские совместно с другими ведомствами провели рейды в жилом секторе, на стройках, объектах транспорта и в птицеводческом хозяйстве в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Зафиксировано 204 нарушения миграционного законодательства, выявлены 162 нарушителя.
41 мигранта уличили в нарушении порядка трудоустройства, среди них 14 иностранцев работали без документов: семь из Туркменистана, пять из Узбекистана, один из Молдавии и один из Алжира. Виновными также признаны 27 работодателей за незаконное привлечение рабочей силы.
По итогам проверок вынесено 26 постановлений о депортации, семерых уже выслали за пределы России. Для еще 31 мигранта введен запрет на въезд в страну из-за нарушений сроков пребывания, преступлений или неуплаты штрафов.
Полиция также выявила трех иностранцев из реестра контролируемых лиц с неурегулированным правовым статусом. Зафиксировано 27 случаев фиктивной регистрации, возбуждены уголовные дела против трех владельцев жилья.
Ранее две семьи из Азербайджана решили выдворить из России после драки подростков в Петербурге.