В Орловской области выявили 162 нарушителя миграционного законодательства

Tекст: Алексей Дегтярев

Полицейские совместно с другими ведомствами провели рейды в жилом секторе, на стройках, объектах транспорта и в птицеводческом хозяйстве в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Зафиксировано 204 нарушения миграционного законодательства, выявлены 162 нарушителя.

41 мигранта уличили в нарушении порядка трудоустройства, среди них 14 иностранцев работали без документов: семь из Туркменистана, пять из Узбекистана, один из Молдавии и один из Алжира. Виновными также признаны 27 работодателей за незаконное привлечение рабочей силы.

По итогам проверок вынесено 26 постановлений о депортации, семерых уже выслали за пределы России. Для еще 31 мигранта введен запрет на въезд в страну из-за нарушений сроков пребывания, преступлений или неуплаты штрафов.

Полиция также выявила трех иностранцев из реестра контролируемых лиц с неурегулированным правовым статусом. Зафиксировано 27 случаев фиктивной регистрации, возбуждены уголовные дела против трех владельцев жилья.

Ранее две семьи из Азербайджана решили выдворить из России после драки подростков в Петербурге.