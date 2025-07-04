Кабмин освободил мобилизованных от пеней по налогам

Правительство России освободило мобилизованных от пеней по налогам

Tекст: Валерия Городецкая

Решение касается граждан, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года, а также организаций, где такой гражданин является руководителем и одновременно единственным учредителем, передает ТАСС.

«Решение распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем», – уточнили в правительстве.

Приостановка начисления пеней будет действовать на весь период военной службы и еще три месяца после ее завершения – до 28-го числа включительно.

Ранее участников СВО решили освободить от прогрессивного НДФЛ.