Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге обжаловали арест

В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета

В Москве задержан азербайджанский авторитет Вагиф Бакинский

Tекст: Валерия Городецкая

Причиной задержания стало нарушение правил пребывания в России, передает «Коммерсант».

Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, откуда его планируют депортировать в Азербайджан, пишет издание.

Вагифа Сулейманова связывают с различными бизнес-проектами в столице, включая «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси, юность провел в Баку, а в Россию переехал в 1990-е годы. В ноябре 2006 года его уже задерживали в Москве за хранение гашиша в количестве 33 граммов.

Сообщается также, что кроме Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана – Заур, которого задержали в Оренбурге.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Его отпустили после допроса.