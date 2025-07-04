  • Новость часаРоссия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
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    Как Россия веками спасала Армению
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    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    4 июля 2025, 14:31 • Новости дня

    Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге обжаловали арест

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило пять апелляционных жалоб от защитников обвиняемых по резонансному делу об убийствах.

    Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, передает ТАСС.

    Апелляции подали защитники Ахлимана Гянджиева, Акифа Сафарова, Аяза Сафарова, Шахина Лалаева и Камала Сафарова.

    «На данный момент в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило 5 апелляционных жалоб защитников: Ахлимана Гянджиева, Акифа Сафарова, Аяза Сафарова, Шахина Лалаева и Камала Сафарова», – уточнила собеседница агентства.

    Ранее Акиф Сафаров, Аяз Сафаров и Шахин Лалаев ранее обжаловали решение об их аресте.

    Напомним, Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под стражу Бакира Сафарова. До этого суд арестовал Акифа Сафарова.

    3 июля 2025, 21:12 • Новости дня
    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета

    В Москве задержан азербайджанский авторитет Вагиф Бакинский

    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской столице правоохранительные органы задержали авторитетного бизнесмена Вагифа Сулейманова, известного как Вагиф Бакинский.

    Причиной задержания стало нарушение правил пребывания в России, передает «Коммерсант».

    Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, откуда его планируют депортировать в Азербайджан, пишет издание.

    Вагифа Сулейманова связывают с различными бизнес-проектами в столице, включая «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси, юность провел в Баку, а в Россию переехал в 1990-е годы. В ноябре 2006 года его уже задерживали в Москве за хранение гашиша в количестве 33 граммов.

    Сообщается также, что кроме Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана – Заур, которого задержали в Оренбурге.

    Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Его отпустили после допроса.

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    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    4 июля 2025, 02:09 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что Белый дом продолжает оказывать Киеву военную помощь с оглядкой на собственные ресурсы.

    «Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.

    Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    4 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% участников исследования, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

    Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.

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    3 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Ушаков: Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы добиваться устранения причин украинского кризиса и не отступать от своих целей.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», – сказал он.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час. Лидеры обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

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    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

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    3 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Глава Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
    Глава Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в своих соцсетях памятное видео, посвященное заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилу Гудкову, погибшему в Курской области.

    Видео с Гудковым появилось в Telegram-канале Кожемяко. На кадрах запечатлены моменты совместной работы губернатора и адмирала, в том числе церемонии награждения и встречи в командных пунктах.

    В ролике также показаны эпизоды боев с участием российских военнослужащих.

    Напомним, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков.

    Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что память Гудкова будет увековечена в регионе.

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    4 июля 2025, 01:06 • Новости дня
    Правоохранители уточнили данные по отравившимся на теплоходе в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Три сотрудника команды пассажирского теплохода «Николай Карамзин», который следовал по маршруту Вологда – Ярославль, были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия.

    «По уточненной информации, отравились три члена экипажа, которые почувствовали недомогание», – сообщил источник ТАСС.

    В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили о надзорных мероприятиях из-за появившихся в СМИ сообщений об отравлении пассажиров.

    «По предварительным данным, у некоторых пассажиров судна выявлены признаки отравления. Ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», – сообщили в ведомстве.

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что за медицинской помощью обратились более 30 человек, эти данные не подтвердились.


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    4 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку достичь всех ее целей политико-дипломатическим способом сейчас невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что в ходе обсуждения президент России отметил заинтересованность в достижении поставленных задач в рамках спецоперации и подчеркнул, что предпочтителен политико-дипломатический путь, передает ТАСС.

    Однако, по словам Пескова, сейчас такой сценарий невозможен, поэтому Россия продолжает военные действия.

    Ранее МИД Китая заявил о вреде затягивания конфликта на Украине.

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    3 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    «Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», – сказал он в ходе осмотра выставки российских брендов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о вероятности личной встречи с Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с главой Белого дома.

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    4 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» захватили в плен девять пограничников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» приступили к выполнению задачи по созданию полосы безопасности на севере Купянского района Харьковской области, освободив поселение Меловое.

    «Северянам» противостояли батальон харьковских пограничников, а также подразделения 107-й бригады территориальной обороны (Черновицкая область). В ходе стремительного наступления они сломили оборонительные порядки украинских оккупантов, захватив девять укронацистов в плен», – сообщил неофициальный Telegram-канал «Северный ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ.

    «За сутки враг предпринял девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки», – добавили в посте.

    По словам «Северян», на Теткинском и Глушковском направлениях противник продолжает попытки просочиться на российскую территорию в районе Бессаловки (Сумская область). ВС России пресекли их все, уничтожив две штурмовые группы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке бойцов «Севера».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжают наступление в Харьковской области, расширяя контролируемую территорию и усиливая давление на группировки ВСУ, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    До этого бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков  освободили Меловое в Харьковской области и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

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    3 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    ЦБ допустил снижение ключевой ставки на 100 пунктов и более

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше.

    Он подчеркнул, что шаг менее 100 пунктов не рассматривается, а больший шаг возможен, передает «Интерфакс».

    Тремасов объяснил такую позицию ускоренным темпом замедления инфляции, который оказался выше ожиданий Центробанка. «Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что замедление инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. На сегодняшний день это объективный факт. Поэтому нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки», – сказал он.

    Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в случае продолжения текущих экономических тенденций и ускоренного замедления инфляции.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости решительного снижения ключевой ставки в России.

    В июне Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

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    3 июля 2025, 19:20 • Новости дня
    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области

    Появилось видео о водружении российского флага над освобожденным Меловым в Харьковской области

    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков освободили Меловое и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

    Над освобожденным населенным пунктом Меловое в Харьковской области водрузили российский триколор, видео опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки «Север» при поддержке штурмовиков 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. После завершения боевых действий российские военные подняли государственный флаг на одном из зданий Мелового.

    По сообщению Минобороны, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности приграничных российских регионов. Военнослужащие выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, захватывают трофеи и берут в плен бойцов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Военные также заняли село Разино в ДНР.

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    3 июля 2025, 16:24 • Новости дня
    Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области
    Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Память заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова будет увековечена в Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

    «Он был Героем и погиб как Герой. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих», – написал врио губернатора в Telegram-канале.

    По словам Хинштейна, после назначения на должность заместителя главнокомандующего ВМФ Гудков лично посещал воинские части и бывал на огневых позициях. Также Хинштейн отметил, что 155-я бригада под руководством Гудкова выполняла задачи, которые считались невозможными, а военнослужащие проявляли беспримерный героизм.

    Глава региона пообещал, что память Гудкова будет обязательно увековечена на Курской земле, за которую он отдал свою жизнь.

    Напомним, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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