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Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге обжаловали арест
В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило пять апелляционных жалоб от защитников обвиняемых по резонансному делу об убийствах.
Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, передает ТАСС.
Апелляции подали защитники Ахлимана Гянджиева, Акифа Сафарова, Аяза Сафарова, Шахина Лалаева и Камала Сафарова.
«На данный момент в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило 5 апелляционных жалоб защитников: Ахлимана Гянджиева, Акифа Сафарова, Аяза Сафарова, Шахина Лалаева и Камала Сафарова», – уточнила собеседница агентства.
Ранее Акиф Сафаров, Аяз Сафаров и Шахин Лалаев ранее обжаловали решение об их аресте.
Напомним, Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под стражу Бакира Сафарова. До этого суд арестовал Акифа Сафарова.