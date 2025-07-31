В России разработана интеллектуальная система наблюдения за безопасностью судов

Tекст: Евгения Караваева

Интеллектуальную систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности экипажа и грузов внедрили на портовых буксирах, передает ТАСС.

Комплекс разработали инженеры из Петербурга, его внедрение уже осуществили на восьми судах. В пресс-службе МТС в Петербурге и Ленобласти отметили, что цифровая платформа помогает отслеживать состояния членов экипажа и контролировать безопасность судов в море.

Система видеонаблюдения развернута на ключевых узлах буксиров – на капитанском мостике, носовой и кормовой частях. На судах также размещены пункты проверки состояния экипажа. Технической основой служит программно-аппаратный комплекс «Сфера», который позволяет в режиме реального времени следить за происходящим на судах, анализировать данные с видеокамер и быстро реагировать на внештатные ситуации.

Ген директор компании «Армада» Евгения Черкасских заявила: «Обеспечение безопасности на море – сложная задача, которую необходимо решать комплексно. От состояния экипажа и технического оснащения судна зависит не только успешность морских рейсов, но и сохранность грузов и, самое главное, жизни людей.»

В компании отметили, что информация, полученная в море, может оперативно передаваться в порт и храниться в защищенном облаке. Передача данных осуществляется через устойчивую сеть сотовой связи.

Ранее власти Литвы приняли решение модернизировать системы видеонаблюдения вдоль границы с Калининградской областью.