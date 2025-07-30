Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.