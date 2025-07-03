В Домодедове автобус протаранил шесть машин

Автобус Yutong протаранил шесть легковых автомобилей на Каширском шоссе

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, авария случилась около 15:15 на 36-м километре Каширского шоссе. По предварительной информации, автобус Yutong под управлением водителя 1970 года рождения столкнулся с шестью легковыми автомобилями, двигавшимися в попутном направлении.

В результате происшествия водитель одной из легковых машин обратился за медицинской помощью. О состоянии пострадавшего не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, движение транспорта на данном участке шоссе затруднено.

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