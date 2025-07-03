Маск предложил отправить МКС «на пенсию» ради освоения Марса

Tекст: Александра Юдина

Маск заявил о том, что, по его мнению, пришло время отправить Международную космическую станцию на пенсию и сосредоточить усилия на освоении Марса, передает РИА Новости.

Бизнесмен отметил, что дальше следует переориентация космических программ на межпланетные миссии. Он подчеркнул, что создание инфраструктуры для полетов к Марсу является первоочередной задачей после завершения работы МКС.

Ранее Илон Маск заявил, что человечество сможет приступить к заселению Марса в ближайшие пять-семь лет.

Как отмечал профессор Люси Берту, инженер по космическим системам в Университете Бристоля, когда люди поселятся на Марсе, они попадут в одну из самых враждебных сред в Солнечной системе и жизнь астронавтов в марсианской колонии будет очень похожа на условия в современных тюрьмах.