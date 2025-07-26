Китай построил точную копию американского авианосца для учений пилотов

Китай построил в пустыне полноразмерную копию авианосца США для учений пилотов

Tекст: Вера Басилая

В центральной части Китая, в песках Такла-Макан, сооружена точная копия авианосца «Джеральд Форд» в натуральную величину. Конструкция соответствует всем размерам настоящего корабля: длина равна 337 метрам, ширина – 78 метрам, высота – 76 метров. Макет выполнен с высокой степенью детализации, включая палубные надстройки и оборудование, а корпус даже окрашивают в оригинальные цвета американского прототипа, пишут «Новые Известия».

Сообщается, что макет служит полигоном для тренировок китайских пилотов, которые отрабатывают тактику и стратегию авиационных ударов по морским целям. Некоторые платформы макетов установлены на рельсы шириной шесть метров, что позволяет имитировать движение кораблей. Комплекс расположен рядом с военным полигоном, где Народно-освободительная армия Китая проводит испытания противокорабельных баллистических ракет DF-21D.

В похожих учениях китайская армия использует макеты кораблей с 2019 года – тогда американский Институт военно-морских сил зафиксировал их на спутниковых снимках. В 2003 году в Китае возвели бетонную площадку, имитирующую палубу авианосца класса Nimitz, однако новые объекты гораздо реалистичнее. Подобные тренировки ранее применялись и в других странах: первой копию авианосца построил Иран в Персидском заливе.



Ранее в Совете Безопасности ООН произошла перепалка между представителями США и Китая из-за ситуации на Украине.