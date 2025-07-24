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    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    27 комментариев
    24 июля 2025, 13:03 • Новости дня

    Делегация России вылетела из Стамбула после переговоров

    Делегация России вылетела из Стамбула после переговоров
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения третьего раунда переговоров с представителями Украины российская делегация отправилась в Москву.

    Российская делегация завершила свой визит в Турцию, передает ТАСС.

    Информация о вылете была подтверждена источником агентства, который сообщил: «Вылетели в Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле стороны не обсуждали пункты меморандумов. Кремль оценил итоги встречи как конструктивные и отметил достижение ряда договоренностей. Песков назвал позитивными договоренности по обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

    21 июля 2025, 16:51 • Новости дня
    Онищенко призвал туристов сдавать путевки в Турцию из-за обнаруженной там холеры
    Онищенко призвал туристов сдавать путевки в Турцию из-за обнаруженной там холеры
    @ Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Если чемоданы уже собраны, тур уже никак не вернуть или люди уже находятся там, то я рекомендую не испытывать судьбу, в море не купаться», – заявил газете ВЗГЛЯД академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя обнаружение вызывающей холеру бактерии на побережье Турции.

    В Турции вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей были обнаружены ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. В связи с этим туристов предупредили о риске заражения этой вызывающей холеру бактерией.

    «Заражение холерой происходит через воду, пищу. Проходит заболевание неприятно – идет обезвоживание организма, человек испытывает рвоту, диарею, происходит обратный осмос – в результате воздействия токсинов холерного эмбриона вся жидкость идет в обратном направлении», – говорит Онищенко.

    Он рассказывает, что в мире идет уже седьмая по счету пандемия холеры, которая началась еще в 1960 году, длится она 65 лет. Сейчас наблюдается подъем заболеваемости, о нем эпидемиологи предупреждали в начале лета этого года. В России контроль на побережьях южной и азиатской частей нашей страны (в регионах с умеренным климатом) начали еще в мае.

    «Есть понятие "холерный эмбрион", а есть возбудитель холеры. Полагаю, в Турции циркулируют холерные эмбрионы, но еще не холера, иначе пляжи уже были бы закрыты по международным и национальным правилам. Тем не менее, если путевку еще не купили, лучше туда все-таки не ехать. Если же билеты уже куплены, но есть возможность сделать возврат, то стоит так и поступить. А если чемоданы уже собраны, тур уже никак не вернуть или люди уже находятся там, то я рекомендую не испытывать судьбу, в море не купаться. В бассейнах – можно, на песке загорать тоже можно», – делится врач.

    Кроме того, он наказывает, что ехать в эту страну нужно обязательно с медицинской страховкой для того, чтобы в случае чего можно было обратиться за медицинской помощью в местные больницы. В противном случае такой визит к врачу может обойтись в стоимость всего отдыха на море.

    «Закончится вся эта катавасия, когда температура водоемов опустится ниже 17 градусов. Тогда вода становится кислотной и убивает эмбрионов. Поэтому рассчитывать на то, что можно будет просто перенести поездку на месяц, не стоит, до конца сезона ничего не решится», – заключил Онищенко.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что не получали никаких жалоб на заражение опасными бактериями от отдыхающих в Турции туристов.

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    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

    Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта целью переговоров России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что главной целью прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение конфликта.

    Перед началом третьего раунда переговоров в дворце Чираган он подчеркнул: «Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», передает ТАСС.

    По словам Фидана, Турция надеется на успех переговоров и продолжит выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара по-прежнему прилагает усилия для достижения мира между сторонами.

    Напомним, третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в среду.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

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    23 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время переговоров в Стамбуле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов, заявил на пресс-конференции помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

    Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.

    Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

    Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона инициировала новый обмен военнопленными, предложив осуществить передачу не менее 1200 человек с обеих сторон, по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва выступила за передачу большего, чем Киев, числа пленных.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – приводит слова Мединского на пресс-конференции после переговоров РИА «Новости».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.

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    21 июля 2025, 23:04 • Новости дня
    Источник в Турции сообщил о переговорах по Украине в Стамбуле в среду

    Tекст: Вера Басилая

    Следующую встречу между российской и украинской делегациями планируют провести во дворце Чираган в среду, 23 июля, сообщили источники в Турции.

    Очередной раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 23 июля, передает ТАСС со ссылкой на источники в Турции. Встреча пройдет во дворце Чираган, где ранее уже проходили подобные переговоры.

    Точное время начала встречи пока не объявлено. Предыдущий раунд российско-украинских переговоров также состоялся во дворце Чираган в Стамбуле.

    Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российских и украинских делегаций пройдет 23 июля в Турции.

    Источник в России сообщил, что третий раунд переговоров между сторонами запланирован на четверг, 24 июля, и состоится в Стамбуле.

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    22 июля 2025, 10:53 • Новости дня
    Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецком районе Сиде автобус, перевозивший российских туристов, столкнулся с дорожным ограждением, обошлось без серьезных травм у пассажиров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Автобус с организованной группой из 33 туристов из России попал в дорожно-транспортное происшествие в районе Сиде турецкой провинции Анталья, передает ТАСС.

    Автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, когда въехал в ограждение дороги.

    Никто из пассажиров не получил серьезных травм. На месте происшествия работают местные службы, обстоятельства инцидента уточняются.

    В апреле сообщалось, что после аварии туристического автобуса в Анталье в больницах остаются 17 граждан России, двоим из которых, возможно, потребуется операция.

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    21 июля 2025, 13:29 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в попытке «оккупации» юга Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль использует нестабильность на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что Израиль использует конфликт на юге Сирии в своих интересах, чтобы реализовать планы по оккупации региона, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль не хочет стабильности в регионе» и намеренно препятствует проектам по восстановлению мира в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что главным стратегическим вызовом остается попытка Израиля занять эти территории, используя конфликт как предлог.

    Турция, по словам Эрдогана, продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа, временного президента Сирии. Президент Турции отметил, что Анкара не хочет распада Сирии и считает восстановление страны как положительным фактором для Турции.

    Эрдоган также заявил о планах Анкары содействовать возвращению сирийских беженцев на родину. Он сообщил, что процесс добровольного возвращения уже начался, и власти Турции намерены ускорить его, чтобы стабилизировать обстановку на юге страны.

    Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на скорое устранение Евросоюзом политических препятствий для евроинтеграции Турции. Эрдоган подчеркнул, что переговоры о вступлении Анкары в ЕС не должны откладываться, и призвал страны ЕС строить сотрудничество с Турцией на равноправной основе.

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    13 комментариев

    Ранее эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона.

    В администрации США усилилось недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «вышел из-под контроля».

    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.

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    23 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    В Стамбуле начали монтаж шатров к переговорам России и Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Монтаж шатров с символикой «Стамбул 23 июля 2025» проходит на территории дворца Чираган, где может пройти третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

    Монтаж шатров ведется на территории дворца Чираган в Стамбуле, где может пройти третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, передает РИА «Новости».

    Рабочие устанавливают конструкции с фасадами, украшенными символикой «Стамбул 23 июля 2025». На площадке также подготовлены десятки стульев, несколько столов и организована зона для кофе-брейка.

    Территория дворца остается открытой, дополнительных мер безопасности у здания и вокруг него не наблюдается. Доступ на место, где может состояться встреча, свободный – ограничений для посетителей нет.

    Ожидается, что очередной, третий раунд переговоров пройдет в среду вечером, однако российская сторона пока официально не подтвердила дату. Турецкий источник во вторник сообщил, что встреча предварительно назначена на 19.00 по московскому времени, но детали могут быть изменены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между делегациями России и Украины могут пройти в среду вечером во дворце Чираган в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции. Киев озвучил свои планы на переговорах с Москвой.

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    22 июля 2025, 14:48 • Новости дня
    Фидан: Турция рассчитывает на продолжение диалога после переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил уверенность в важности сохранения диалога между Россией и Украиной на предстоящих переговорах в Стамбуле.

    Турция рассчитывает на продолжение диалога между Россией и Украиной по итогам переговоров, которые планируются в Стамбуле на этой неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    «Третий раунд переговоров, как мы надеемся, состоится на этой неделе. Наша цель – обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом, а также реализовать шаги по укреплению доверия, которые принесут результаты на местах», – заявил Фидан.

    По его словам, Турция будет активно работать над тем, чтобы стороны сохраняли контакт и находили решения, способствующие снижению напряженности.

    Кремль подтвердил проведение третьего раунда переговоров России и Украины на этой неделе.

    Эксперты отметили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны переговоры в Стамбуле для сохранения поддержки Запада.

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    23 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    Мединский указал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Часть украинских детей из представленного Киевом списка уже вернулись домой и возвращения детей продолжаются, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский.

    «Что касается десятков тысяч детей якобы вывезенных из Украины: весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину», – цитирует Мединского ТАСС.

    Он пояснил, что по остальным детям идет работа: когда будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то их незамедлительно будут возвращать домой.

    По словам Мединского, в списке Киева из 339 имен детей есть особенность, согласно которой большая часть ребят никогда не бывала на территории России.

    «Потому что, например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не было на территории России. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем. <...> Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми», – сказал глава российской делегации.

    Он добавил, что список постоянно сужается, но по каждому имени ведется тщательная работа, так как тема «очень тактичная».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    23 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Делегация России во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, где пройдет очередной раунд переговоров с украинской стороной во дворце Чираган.

    Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Встреча делегаций России и Украины назначена на среду, 24 июля, и пройдет во дворце Чираган в центре города. Начало переговоров запланировано на 19.00 по московскому времени.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет». Он также подчеркнул, что состав российской делегации остался без изменений.

    До этого стороны провели два раунда прямых переговоров, которые прошли в мае и июне в Стамбуле. Тогда результатом встреч стал обмен пленными, передача тел погибших военнослужащих киевскому режиму и обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и украинская стороны запланировали обсудить в Стамбуле вопросы взаимного обмена пленными, телами погибших, а также меморандумы. Кремль заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на этих переговорах.

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    23 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    В Стамбуле у дворца Чираган собрались десятки журналистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    У дворца Чираган в Стамбуле десятки журналистов из разных стран ждут начала третьего раунда переговоров делегаций России и Украины.

    Многие представители прессы находятся на месте с самого утра, несмотря на сильную жару – температура воздуха достигает примерно 37 градусов, передает ТАСС.

    Проход на территорию дворца остается закрытым, однако журналисты продолжают прибывать к месту событий. В районе проведения переговоров работают дополнительные наряды полиции, движение перед зданием регулируется для обеспечения порядка.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил проведение переговоров с Украиной в Стамбуле в среду. Российская и украинская стороны планируют обсудить в Стамбуле вопросы взаимного обмена пленными, телами погибших, а также меморандумы. Кремль заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на этих переговорах.

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    23 июля 2025, 23:59 • Новости дня
    Стало известно о сроках отъезда российской делегации из Турции

    Российская делегация покинет Турцию в четверг, третий раунд переговоров завершен

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники российских информагентств сообщили, что российская делегация покинет Стамбул в первой половине четверга, продолжения третьего раунда переговоров не предусмотрено.

    «Завтра в первой половине», – сообщил источник ТАСС о сроках отъезда из Стамбула российской делегации.

    Информатор РИА «Новости» добавил, что третий раунд российско-украинских переговоров завершен, никакого продолжения и второй его части не предусмотрено.

    По данным агентства, украинская делегация после переговоров прибыла в отель и через 15 минут покинула его в том же составе.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Он продлился чуть больше 40 минут. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, переговоры в среду завершились в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    23 июля 2025, 14:52 • Новости дня
    В Анкаре началась встреча Эрдогана с украинской делегацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская делегация приступила к переговорам с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где обсуждаются вопросы взаимодействия с Россией.

    В Анкаре стартовала встреча украинской делегации с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда». Переговоры проходят в рамках визита украинской делегации в Турцию, целью которого является обсуждение хода контактов с Россией.

    По информации источников издания, встреча уже идет, однако детали переговоров пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил проведение переговоров с Украиной в Стамбуле в среду.

    Российская и украинская стороны планируют обсудить в Стамбуле вопросы взаимного обмена пленными, телами погибших, а также меморандумы.

    Кремль заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на этих переговорах.

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    Голос молодежи заставит британскую элиту содрогнуться

    Правительство Великобритании одобрило реформу, после которой голосовать на выборах можно будет с 16 лет. По идее, эта мера должна поддержать бездарную британскую власть. Но она, скорее, ее погубит. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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