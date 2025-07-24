Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Мишустин назвал себя «не совсем ярым сторонником цифровизации»
Глава правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность сохранения бумажных документов для старшего поколения, несмотря на широкое внедрение цифровых технологий и автоматизации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не считает себя «ярым сторонником цифровизации», передает ТАСС. Такой комментарий он дал во время встречи с премьером Белоруссии Александром Турчиным на Манжероке в Республике Алтай, когда тот упомянул его как активного сторонника цифровой трансформации.
«Скажу вам, что я не совсем ярый сторонник цифровизации», – отметил Мишустин. Он подчеркнул, что при внедрении цифровых и автоматизированных решений важно помнить о старшем поколении, которое не всегда предпочитает современные технологии.
По мнению главы правительства, для удобства людей старшего возраста необходимо сохранять возможность работы с бумажными документами. Однако, подчеркнул он, все процессы, которые можно автоматизировать, должны быть переведены в цифровой формат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил быстрые темпы цифровизации медицины в стране. Между тем в Госдуме назвали излишней идею обязательной печати рецептов врачами.