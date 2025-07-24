Мишустин назвал себя «не совсем ярым сторонником цифровизации»

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не считает себя «ярым сторонником цифровизации», передает ТАСС. Такой комментарий он дал во время встречи с премьером Белоруссии Александром Турчиным на Манжероке в Республике Алтай, когда тот упомянул его как активного сторонника цифровой трансформации.

«Скажу вам, что я не совсем ярый сторонник цифровизации», – отметил Мишустин. Он подчеркнул, что при внедрении цифровых и автоматизированных решений важно помнить о старшем поколении, которое не всегда предпочитает современные технологии.

По мнению главы правительства, для удобства людей старшего возраста необходимо сохранять возможность работы с бумажными документами. Однако, подчеркнул он, все процессы, которые можно автоматизировать, должны быть переведены в цифровой формат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил быстрые темпы цифровизации медицины в стране. Между тем в Госдуме назвали излишней идею обязательной печати рецептов врачами.