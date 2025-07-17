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В Госдуме назвали излишней идею обязательной печати рецептов врачами
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что инициатива депутата Антона Ткачева обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за неразборчивого почерка является излишней.
Леонов отметил: «За всю мою жизнь, в том числе и депутатскую, ко мне ни разу не обращались пациенты из-за неразборчивого почерка врачей». Он уточнил, что большинство документов для пациентов, таких как выписки и рецепты, уже оформляются в электронном виде или печатаются на принтере. Руководитель комитета подчеркнул, что никакие обращения по этому поводу не поступали ни от пациентов, ни от фармацевтов, передает Газета.Ru.
Леонов также добавил, что в России активно развивается цифровой документооборот в медицине и уже сейчас врачи почти перестали заполнять бумаги от руки. Он выразил уверенность, что в будущем все медицинские документы будут оформляться только в цифровом виде. По его мнению, усилия депутатов должны быть направлены на поддержку бюджета здравоохранения и дальнейшую цифровизацию системы медицины, особенно в регионах.
Ранее Антон Ткачев обратился к министру здравоохранения с инициативой обязать врачей печатать рецепты с помощью компьютера или использовать типовые электронные формы из-за жалоб на неразборчивый почерк.
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