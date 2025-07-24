Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
Минобороны доложило о ликвидации 21 дрона над тремя регионами России за 3 часа
Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 21 дрона над регионами России за 3,5 часа вечером среды.
«23 июля с 20.40 мск до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в посте ведомства.
Там уточнили, что десять дронов уничтожены над акваторией Черного моря, девять – над акваторией Азовского моря и два беспилотника ликвидированы над территорией Краснодарского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом, в Севастополе сбиты шесть вражеских БПЛА, а в течение часа – 16 украинских дронов самолетного типа над Черным морем и Крымом.