Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
Обломки БПЛА от атаки на Севастополь упали на берегу пляжа и территорию школы
По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, в результате атаки БПЛА ВСУ зафиксировано падение осколков на берегу пляжа и на территории школы в Каче, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор сообщил в Telegram-канале о падении осколков дрона на берегу пляжа «Наш Парус», на место прибыли представители спецслужб.
«Дым, который видно на Северной стороне, – это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет. Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача», – добавил он.
Развожаев уточнил, что пострадавших в результате падения осколков дрона нет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, громкие звуки в Севастополе 23 июля были связаны с работой российских военнослужащих, которые отразили атаку беспилотников.
До этого Минобороны сообщало, что за ночь в небе над российскими регионами нейтрализовали 33 украинских беспилотных летательных аппарата.