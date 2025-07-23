Обломки БПЛА от атаки на Севастополь упали на берегу пляжа и территорию школы

Tекст: Ирма Каплан

Губернатор сообщил в Telegram-канале о падении осколков дрона на берегу пляжа «Наш Парус», на место прибыли представители спецслужб.

«Дым, который видно на Северной стороне, – это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет. Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача», – добавил он.

Развожаев уточнил, что пострадавших в результате падения осколков дрона нет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, громкие звуки в Севастополе 23 июля были связаны с работой российских военнослужащих, которые отразили атаку беспилотников.

До этого Минобороны сообщало, что за ночь в небе над российскими регионами нейтрализовали 33 украинских беспилотных летательных аппарата.